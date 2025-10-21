Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили более десяти колумбийских наемников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 21.10.2025
В Харьковской области уничтожили более десяти колумбийских наемников
Более 10 колумбийских наемников уничтожены в районе Отрадного в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
отрадное
россия
сергей лавров
вооруженные силы украины
харьковская область
в мире, украина, отрадное, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Отрадное, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В Харьковской области уничтожили более десяти колумбийских наемников

В Харьковской области уничтожили более 10 колумбийских наемников

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 10 колумбийских наемников уничтожены в районе Отрадного в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Там отметили, что для проведения контратак в районе Отрадного командование ВСУ задействовало подразделения иностранного легиона.
"В ходе отражения атак уничтожено более десятка колумбийских наемников", - рассказал собеседник агентства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
