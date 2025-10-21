МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 10 колумбийских наемников уничтожены в районе Отрадного в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе отражения атак уничтожено более десятка колумбийских наемников", - рассказал собеседник агентства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18