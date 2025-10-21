Рейтинг@Mail.ru
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/mvd-2049534540.html
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников - РИА Новости, 21.10.2025
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
Дети делятся личными данными, верят в "легкие деньги" и общаются с незнакомцами в интернете, а родители не учат цифровой гигиене и не используют инструменты... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:32:00+03:00
2025-10-21T10:32:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/16/1548241656_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_f8442501673db213dfdf80aef1056743.jpg
https://ria.ru/20251021/moshennichestvo-2049513582.html
https://ria.ru/20251020/moshennik-2049442395.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/16/1548241656_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_ce49beb3256754e20b12dd7a476441be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников

МВД: дети верят в легкие деньги и облегчают этим работу кибермошенников

© Pixabay / edarПользователь социальных сетей
Пользователь социальных сетей - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Pixabay / edar
Пользователь социальных сетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Дети делятся личными данными, верят в "легкие деньги" и общаются с незнакомцами в интернете, а родители не учат цифровой гигиене и не используют инструменты контроля, что помогает кибермошенникам обманывать детей, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Самые частые ошибки детей и их родителей, облегчающие "работу" кибермошенников: дети делятся личными данными, не осознавая, что аккаунт в социальной сети - это не просто информация, а ключ к их личности", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Эксперт назвал четыре основные мошеннические схемы осени
Вчера, 07:03
Также, как заявили в ведомстве, дети верят в "лёгкие деньги" - выигрыши, бонусы, "донаты за репост". Так они попадают в ловушки фейковых розыгрышей и игровых схем.
Кроме того, несовершеннолетние могут общаться с незнакомцами, думая, что "в интернете все свои", однако под видом новых друзей часто скрываются мошенники или вербовщики. "Дети скрывают свои аккаунты и публикуемый контент от родителей, боятся рассказать родителям о проблемах и затруднениях в сети", - добавили в управлении.
При этом родители, как отметили в ведомстве, не учат своих детей цифровой гигиене, считая, что ребёнок "и так всё знает". На деле дети умеют пользоваться гаджетами, но не умеют защищать себя, объяснили в МВД.
"Родители не устанавливают инструменты родительского контроля, хотя даже базовые фильтры блокируют до 70% подозрительных ссылок, пренебрегают безопасностью платежных средств - не ограничивают физический доступ к картам, сохраняют данные для доступа к приложениям, не ограничивают лимиты для детских карт", - сообщили в управлении.
При этом родители могут не следить за онлайн-покупками ребёнка, а мошенники часто используют игровые платформы и маркетплейсы для мелких регулярных хищений.
Последняя ошибка родителей, которую отметили в управлении, это то, что взрослые могут ругать детей за ошибки, вместо разъяснения способов защиты.
Мужчина держит мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах
20 октября, 17:33
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала