Более 3 тысяч субъектов МСП подали заявки на патентование изобретений

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 3,1 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства подали за три квартала 2025 года заявки на регистрацию своих изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе международного экспортного форума "Сделано в России".

"Развитие научно-технической сферы – один из ключевых приоритетов государства. Сегодня важно работать как на решение задач здесь и сейчас, создавая и запуская в производство необходимые изделия, так и на формирование фундамента для дальнейшего научно-технического развития России на горизонте 5-10 лет. И тут мы видим растущую роль МСП – причем как в решении задач в краткосрочной перспективе, так и на длинной дистанции. С начала 2025 года более 3,1 тысячи представителей малого и среднего бизнеса подали заявки на патенты, в 2024 году их было 3 тысячи, а в 2023 – 2,8 тысячи. Это говорит о росте патентной активности малого и среднего бизнеса, который сегодня формирует большой объем продукции "сделано в России" в самых разных отраслях", - сказал Решетников, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

Решетников добавил, что по итогам 2024 года доля экспорта высокотехнологичных товаров из России составляет 17% от общего объема экспорта. "За 8 месяцев этого года экспорт таких товаров вырос на 17% к прошлому году", — сказал он.

В пресс-службе Корпорации МСП сообщили, что в топ-10 регионов по количеству предпринимателей, подавших заявки на патенты в 2025 году, вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Республика Татарстан, Новосибирская область, Пермский и Краснодарский края, Ростовская и Нижегородская области.

Больше всего заявок на патенты за первые девять месяцев 2025 года малый и средний бизнес подал в области технологических направлений, в том числе медицинских технологий, гражданского строительства, транспорта, специального машиностроения, а также измерительной техники.

"В большей степени это МСП из сферы высокотеха, которые сегодня действительно активно включены в реализацию проектов по импортозамещению, а в отдельных направлениях – уже по импортоопережению. По линии Корпорации МСП мы предоставляем таким предпринимателям свое финансовое плечо в виде льготного кредитования малых технологических компаний. Это позволяет им не "застрять" на этапе разработки и патента, а выйти на опытное и дальше уже серийное производство. На сегодняшний день объем заключенных договоров по этой программе с начала 2025 года составил почти 10,8 миллиарда рублей", — привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.