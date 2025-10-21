Школа экспорта РЭЦ провела лекцию для студентов на "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) провела профориентационную лекцию "Зачем строить карьеру в сфере ВЭД?" для студентов, абитуриентов и школьников, выбирающих будущую профессию, а также их родителей, желающих поддержать своих детей в карьерном выборе, 21 октября на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России".

В ходе лекции ученики, студенты и родители "из первых рук" узнали, что из себя представляет сфера внешнеэкономической деятельности сегодня, какие вызовы и возможности принесла переориентация российского экспорта и в каком направлении движется рынок труда в сегменте международной торговли.

Сотрудники Школы экспорта РЭЦ подробно разъяснили слушателям, кем именно можно работать в ВЭД, какие профессии и навыки наиболее востребованы, каковы преимущества и перспективы профессионального роста в международной среде, а также показали, с чего стоит начать молодому специалисту и как выбрать свое направление в ВЭД.

"В наше время, когда перед молодыми специалистами уже после школы открывается множество разных профессий, вопрос своевременной профориентации набирает актуальность. А в случае с международной торговлей как карьерным выбором актуальность умножается во много раз – сфера комплексная, имеет огромное количество различных направлений, и на первый взгляд может показаться запутанной и сложной. Сегодняшняя лекция помогла всем собравшимся прояснить для себя ВЭД как карьерное направление, и Школа экспорта РЭЦ обязательно будет проводить подобные мероприятия в будущем", – сказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

В завершение мероприятия ведущие эксперты подчеркнули, что сегодня внешнеэкономическая деятельность – это одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся сфер с экономической точки зрения. А карьера в ВЭД для молодого специалиста – ключ к интересным международным проектам и стабильному росту.

Узнать больше об образовательных возможностях для молодых специалистов в области международной торговли можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.

Международный экспортный форум "Сделано в России" — главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума — Российский экспортный центр. Партнер деловой программы — правительство Москвы. Генеральный информационный партнер — РИА Новости. Информационные партнеры: ТАСС, Первый канал, Россия 24, медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт", Газпром Медиа, "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс"