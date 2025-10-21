Школа экспорта РЭЦ провела лекцию для студентов на "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) провела профориентационную лекцию "Зачем строить карьеру в сфере ВЭД?" для студентов, абитуриентов и школьников, выбирающих будущую профессию, а также их родителей, желающих поддержать своих детей в карьерном выборе, 21 октября на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России".
В ходе лекции ученики, студенты и родители "из первых рук" узнали, что из себя представляет сфера внешнеэкономической деятельности сегодня, какие вызовы и возможности принесла переориентация российского экспорта и в каком направлении движется рынок труда в сегменте международной торговли.
Сотрудники Школы экспорта РЭЦ подробно разъяснили слушателям, кем именно можно работать в ВЭД, какие профессии и навыки наиболее востребованы, каковы преимущества и перспективы профессионального роста в международной среде, а также показали, с чего стоит начать молодому специалисту и как выбрать свое направление в ВЭД.
"В наше время, когда перед молодыми специалистами уже после школы открывается множество разных профессий, вопрос своевременной профориентации набирает актуальность. А в случае с международной торговлей как карьерным выбором актуальность умножается во много раз – сфера комплексная, имеет огромное количество различных направлений, и на первый взгляд может показаться запутанной и сложной. Сегодняшняя лекция помогла всем собравшимся прояснить для себя ВЭД как карьерное направление, и Школа экспорта РЭЦ обязательно будет проводить подобные мероприятия в будущем", – сказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
В завершение мероприятия ведущие эксперты подчеркнули, что сегодня внешнеэкономическая деятельность – это одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся сфер с экономической точки зрения. А карьера в ВЭД для молодого специалиста – ключ к интересным международным проектам и стабильному росту.
Узнать больше об образовательных возможностях для молодых специалистов в области международной торговли можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Международный экспортный форум "Сделано в России" — главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума — Российский экспортный центр. Партнер деловой программы — правительство Москвы. Генеральный информационный партнер — РИА Новости. Информационные партнеры: ТАСС, Первый канал, Россия 24, медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт", Газпром Медиа, "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".