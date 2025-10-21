Нацмагазины "Сделано в России" создают стратегию для продвижения за рубежом

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вопрос важности эффективного продвижения российских несырьевых товаров за рубежом обсудили на сессии "Национальные магазины "Сделано в России". Омниканальная стратегия продвижения российских товаров и отечественных маркетплейсов за рубежом" 21 октября в Национальном центре "Россия", в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".

Дискуссия собрала представителей федеральных органов власти, институтов развития, лидеров ритейла и цифровых платформ, чтобы выработать единый подход к расширению присутствия отечественных брендов на глобальных торговых площадках.

Участники сессии сосредоточились на преодолении многогранных сложностей, с которыми сталкиваются российские экспортеры. Среди них — низкая узнаваемость брендов за рубежом, трудности с выходом в международные ритейл-сети, вопросы логистики и ограниченные ресурсы для самостоятельной дистрибуции. В ответ на эти вызовы, центральным решением была названа программа национальных магазинов "Сделано в России". Эти витрины российских товаров, интегрированные в зарубежные онлайн-маркетплейсы, признаны ключевым инструментом для обеспечения прямого доступа малого и среднего бизнеса к иностранным потребителям, особенно в странах СНГ.

Модератор сессии, директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок, подчеркнул важность выработки не только практических решений, но и стратегического видения.

"Одна из наших задач как государственного института поддержки — минимизировать барьеры для российских брендов на внешних рынках, создав организационно простую точку входа. Привлечение к продвижению знаменитых зарубежных блогеров, амбассадоров бренда "Сделано в России" уже показало высокую эффективность: повышается узнаваемость российской продукции, а доверие к ней укрепляется. Следующий наш шаг – реализация совместного с РВБ проекта по отраслевому продвижению российской косметической продукции "Бьюти-бокс "Сделано в России" на Wildberries в Республике Узбекистан, который стартовал сегодня. Мы уверены, что использование инфраструктуры площадки даст дополнительный импульс к повышению спроса на российскую косметику за рубежом", — отметил он, говоря об укреплении позиций отечественных товаров.

Продвижение самих российских маркетплейсов за рубежом играет ключевую роль, поскольку они предоставляют экспортерам готовую технологическую инфраструктуру и решают множество операционных задач: от логистики и платежей до маркетинга и клиентского сервиса. Это значительно упрощает выход тысяч отечественных брендов на зарубежные рынки и способствует увеличению объемов несырьевого экспорта.

Заместитель директора Центра глобальной ИТ-кооперации Василий Зудин добавил, что центр активно содействует не только экспорту российского программного обеспечения и платформенных решений, но и развитию всей цифровой инфраструктуры.

"Мы продвигаем ИТ-продукты, услуги и партнерства, которые делают сотрудничество с российскими разработчиками проще и эффективнее. Особое внимание уделяем интернационализации национальных электронных торговых площадок", — уточнил Зудин.

В свою очередь, директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства, руководитель проекта "Платформа роста" ООО "РВБ" Юлия Полетаева акцентировала внимание на уникальности российских брендов.

"Российский экспорт сегодня — это уже не только сырье, но и конкурентоспособные бренды, основанные на культуре, дизайне и технологиях. Наша миссия — дать региональным брендам голос на глобальном рынке. Через "Платформу роста" мы строим цифровые мосты, превращая маркетплейсы в платформы идентичности, где сила нашего продукта — в его аутентичности, качестве и культуре. Объединяя усилия государства, бизнеса и цифровых площадок, мы стремимся к развитию экспорта и повышению узнаваемости российских брендов за рубежом", — добавила она.

Комплексная поддержка экспортерам оказывается также через флагманскую цифровую платформу РЭЦ — "Мой экспорт". Мероприятие собрало представителей органов исполнительной власти, институтов развития и глобального рынка электронной торговли, демонстрируя консолидированный подход к решению задач международного продвижения.

Главный сервис — "Подбор маркетплейсов". Он позволяет компаниям бесплатно и быстро найти оптимальные международные и иностранные торговые площадки. Сервис анализирует до 150 маркетплейсов по более 30 параметрам, учитывая специфику товара и экспортную готовность. Также услуги РЭЦ содействуют в размещении товаров в Национальных магазинах "Сделано в России" на международных и зарубежных страновых маркетплейсах и в оффлайн каналах продаж. Эти магазины действуют под единым брендом, повышая узнаваемость российской продукции. Разместить свою продукцию в Национальных магазинах "Сделано в России" можно, подав заявку на услугу "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах". Также платформа "Мой экспорт" предоставляет доступ к таким услугам, как логистический консалтинг, помощь в оформлении разрешительных документов, а также исследование зарубежных рынков.

Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр. Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", " Газпром-Медиа Холдинг ", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс"