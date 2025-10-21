Нацмагазины "Сделано в России" создают стратегию для продвижения за рубежом

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вопрос важности эффективного продвижения российских несырьевых товаров за рубежом обсудили на сессии "Национальные магазины "Сделано в России". Омниканальная стратегия продвижения российских товаров и отечественных маркетплейсов за рубежом" 21 октября в Национальном центре "Россия", в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".
Дискуссия собрала представителей федеральных органов власти, институтов развития, лидеров ритейла и цифровых платформ, чтобы выработать единый подход к расширению присутствия отечественных брендов на глобальных торговых площадках.
Участники сессии сосредоточились на преодолении многогранных сложностей, с которыми сталкиваются российские экспортеры. Среди них — низкая узнаваемость брендов за рубежом, трудности с выходом в международные ритейл-сети, вопросы логистики и ограниченные ресурсы для самостоятельной дистрибуции. В ответ на эти вызовы, центральным решением была названа программа национальных магазинов "Сделано в России". Эти витрины российских товаров, интегрированные в зарубежные онлайн-маркетплейсы, признаны ключевым инструментом для обеспечения прямого доступа малого и среднего бизнеса к иностранным потребителям, особенно в странах СНГ.
Модератор сессии, директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок, подчеркнул важность выработки не только практических решений, но и стратегического видения.
"Одна из наших задач как государственного института поддержки — минимизировать барьеры для российских брендов на внешних рынках, создав организационно простую точку входа. Привлечение к продвижению знаменитых зарубежных блогеров, амбассадоров бренда "Сделано в России" уже показало высокую эффективность: повышается узнаваемость российской продукции, а доверие к ней укрепляется. Следующий наш шаг – реализация совместного с РВБ проекта по отраслевому продвижению российской косметической продукции "Бьюти-бокс "Сделано в России" на Wildberries в Республике Узбекистан, который стартовал сегодня. Мы уверены, что использование инфраструктуры площадки даст дополнительный импульс к повышению спроса на российскую косметику за рубежом", — отметил он, говоря об укреплении позиций отечественных товаров.
Продвижение самих российских маркетплейсов за рубежом играет ключевую роль, поскольку они предоставляют экспортерам готовую технологическую инфраструктуру и решают множество операционных задач: от логистики и платежей до маркетинга и клиентского сервиса. Это значительно упрощает выход тысяч отечественных брендов на зарубежные рынки и способствует увеличению объемов несырьевого экспорта.
Заместитель директора Центра глобальной ИТ-кооперации Василий Зудин добавил, что центр активно содействует не только экспорту российского программного обеспечения и платформенных решений, но и развитию всей цифровой инфраструктуры.
"Мы продвигаем ИТ-продукты, услуги и партнерства, которые делают сотрудничество с российскими разработчиками проще и эффективнее. Особое внимание уделяем интернационализации национальных электронных торговых площадок", — уточнил Зудин.
В свою очередь, директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства, руководитель проекта "Платформа роста" ООО "РВБ" Юлия Полетаева акцентировала внимание на уникальности российских брендов.
"Российский экспорт сегодня — это уже не только сырье, но и конкурентоспособные бренды, основанные на культуре, дизайне и технологиях. Наша миссия — дать региональным брендам голос на глобальном рынке. Через "Платформу роста" мы строим цифровые мосты, превращая маркетплейсы в платформы идентичности, где сила нашего продукта — в его аутентичности, качестве и культуре. Объединяя усилия государства, бизнеса и цифровых площадок, мы стремимся к развитию экспорта и повышению узнаваемости российских брендов за рубежом", — добавила она.
Комплексная поддержка экспортерам оказывается также через флагманскую цифровую платформу РЭЦ — "Мой экспорт". Мероприятие собрало представителей органов исполнительной власти, институтов развития и глобального рынка электронной торговли, демонстрируя консолидированный подход к решению задач международного продвижения.
Главный сервис — "Подбор маркетплейсов". Он позволяет компаниям бесплатно и быстро найти оптимальные международные и иностранные торговые площадки. Сервис анализирует до 150 маркетплейсов по более 30 параметрам, учитывая специфику товара и экспортную готовность. Также услуги РЭЦ содействуют в размещении товаров в Национальных магазинах "Сделано в России" на международных и зарубежных страновых маркетплейсах и в оффлайн каналах продаж. Эти магазины действуют под единым брендом, повышая узнаваемость российской продукции. Разместить свою продукцию в Национальных магазинах "Сделано в России" можно, подав заявку на услугу "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах". Также платформа "Мой экспорт" предоставляет доступ к таким услугам, как логистический консалтинг, помощь в оформлении разрешительных документов, а также исследование зарубежных рынков.
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр. Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".