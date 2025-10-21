Операторов нацпавильонов АПК отметили на форуме "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Торжественная церемония награждения лучшего оператора российских национальных павильонов АПК 2024 года прошла в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" 21 октября в Национальном центре "Россия".
Церемония стала частью экспертной сессии "От мер государственной поддержки к экосистеме: новые возможности российских национальных павильонов за рубежом в продвижении и розничных продажах".
Вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Алексей Солодов подчеркнул значительный рост эффективности деятельности павильонов.
"Отрадно видеть, что развитие программы не останавливается, за последний год она перестроилась: операторы находят мотивацию на дальнейшее развитие павильонов и продвижение российских компаний. Это подтверждает их способность адаптироваться и наращивать экспортные сделки и объемы отгрузок", - отметил он.
Лучшим оператором национальных павильонов по итогам 2024 года конкурсная комиссия признала группу компаний "Энергия Экспорта", оператора национального павильона АПК в Китайской Народной Республике. Представителю компании были вручены приз и почетная грамота за показанные достижения в продвижении отечественной продукции агропромышленного комплекса на международном рынке, что особенно ценно в условиях возросшего спроса на российские товары в Китае.
Генеральный директор группы компаний Илья Романов рассказал, как их павильон в Китае стал инновационной площадкой для пилотирования новых подходов. Благодаря огромному запросу китайского бизнеса на развитие торговли с Россией и активной работе региональные точки павильона уже созданы в 8 провинциях Китая на основе партнерств с местными дистрибьюторами. Активно развивается логистическая инфраструктура и розничные офлайн-каналы продаж, функционирующие под брендами "Сделано в России" и российского национального павильона.
В качестве наглядной демонстрации успеха Ма Цинчуань, законный представитель Heilongjiang Transportation Investment International Logistics Trade Group Co., Ltd. (региональный партнер в Китае), представил инновационную систему сопровождения поставок и прослеживаемости продукции, которая уже действует в первом розничном магазине "Сделано в России" в Пекине.
Кроме того, РЭЦ отметил работу компании Diva Export Food Industry Trade Ltd., оператора павильона в Турции, за ее наиболее клиентоориентированные подходы и использование инноваций в продвижении. Заместитель генерального директора Diva Export Food Industry Trade Ltd. Даниэла Эдис поделилась ценным опытом продвижения российской продукции в турецких торговых сетях и сегменте HoReCa.
В церемонии награждения также приняли участие исполняющая обязанности директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Ольга Коновалова, начальник Управления развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Екатерина Фомина.
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор Форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - Правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".