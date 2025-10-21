Операторов нацпавильонов АПК отметили на форуме "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Торжественная церемония награждения лучшего оператора российских национальных павильонов АПК 2024 года прошла в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" 21 октября в Национальном центре "Россия".

Церемония стала частью экспертной сессии "От мер государственной поддержки к экосистеме: новые возможности российских национальных павильонов за рубежом в продвижении и розничных продажах".

Вице-президент Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Алексей Солодов подчеркнул значительный рост эффективности деятельности павильонов.

"Отрадно видеть, что развитие программы не останавливается, за последний год она перестроилась: операторы находят мотивацию на дальнейшее развитие павильонов и продвижение российских компаний. Это подтверждает их способность адаптироваться и наращивать экспортные сделки и объемы отгрузок", - отметил он.

Лучшим оператором национальных павильонов по итогам 2024 года конкурсная комиссия признала группу компаний "Энергия Экспорта", оператора национального павильона АПК в Китайской Народной Республике. Представителю компании были вручены приз и почетная грамота за показанные достижения в продвижении отечественной продукции агропромышленного комплекса на международном рынке, что особенно ценно в условиях возросшего спроса на российские товары в Китае.

Генеральный директор группы компаний Илья Романов рассказал, как их павильон в Китае стал инновационной площадкой для пилотирования новых подходов. Благодаря огромному запросу китайского бизнеса на развитие торговли с Россией и активной работе региональные точки павильона уже созданы в 8 провинциях Китая на основе партнерств с местными дистрибьюторами. Активно развивается логистическая инфраструктура и розничные офлайн-каналы продаж, функционирующие под брендами "Сделано в России" и российского национального павильона.

В качестве наглядной демонстрации успеха Ма Цинчуань, законный представитель Heilongjiang Transportation Investment International Logistics Trade Group Co., Ltd. (региональный партнер в Китае), представил инновационную систему сопровождения поставок и прослеживаемости продукции, которая уже действует в первом розничном магазине "Сделано в России" в Пекине.

Кроме того, РЭЦ отметил работу компании Diva Export Food Industry Trade Ltd., оператора павильона в Турции, за ее наиболее клиентоориентированные подходы и использование инноваций в продвижении. Заместитель генерального директора Diva Export Food Industry Trade Ltd. Даниэла Эдис поделилась ценным опытом продвижения российской продукции в турецких торговых сетях и сегменте HoReCa.

В церемонии награждения также приняли участие исполняющая обязанности директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Ольга Коновалова, начальник Управления развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Екатерина Фомина.

Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор Форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - Правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", " Газпром-Медиа Холдинг ", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс