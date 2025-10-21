https://ria.ru/20251021/moskva-2049689546.html
Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве и пройдет под девизом "Нет предела – действуй смело!", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
стартует Национальный чемпионат "Абилимпикс". В нем примут участие конкурсанты трех возрастных категорий: "школьники", "студенты", "специалисты", а также в рамках Фестиваля возможностей – участники с тяжелыми и/или множественными нарушениями развития", - говорится в сообщении.
По словам Чернышенко
, в финале в Москве встретятся совсем молодые и уже опытные мастера, которые проявят себя в 50 компетенциях из 18 сфер экономики.
"Среди них – образование, ИТ-технологии, промышленные профессии и многое другое. Важно, что в ходе Национального чемпионата также состоятся соревнования для представителей наших дружественных стран и впервые – финал чемпионата по профмастерству среди участников СВО", - добавил вице-премьер.
Победители Национального чемпионата "Абилимпикс" получают меры социальной поддержки на приобретение специализированных технических средств реабилитации и дополнительное образование с использованием электронных сертификатов.