Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве - РИА Новости, 21.10.2025
18:00 21.10.2025 (обновлено: 19:42 21.10.2025)
Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве
Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве
Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве

© пресс-служба правительства РоссииНациональный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве и пройдет под девизом "Нет предела – действуй смело!", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Тридцатого октября в Москве стартует Национальный чемпионат "Абилимпикс". В нем примут участие конкурсанты трех возрастных категорий: "школьники", "студенты", "специалисты", а также в рамках Фестиваля возможностей – участники с тяжелыми и/или множественными нарушениями развития", - говорится в сообщении.
Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве. Архивное фото
По словам Чернышенко, в финале в Москве встретятся совсем молодые и уже опытные мастера, которые проявят себя в 50 компетенциях из 18 сфер экономики.
"Среди них – образование, ИТ-технологии, промышленные профессии и многое другое. Важно, что в ходе Национального чемпионата также состоятся соревнования для представителей наших дружественных стран и впервые – финал чемпионата по профмастерству среди участников СВО", - добавил вице-премьер.
Победители Национального чемпионата "Абилимпикс" получают меры социальной поддержки на приобретение специализированных технических средств реабилитации и дополнительное образование с использованием электронных сертификатов.
Движение "Абилимпикс" объединяет все регионы России, заявил Чернышенко
29 июля, 21:24
МоскваРоссияДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
 
