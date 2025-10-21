МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Национальный чемпионат "Абилимпикс" стартует 30 октября в Москве и пройдет под девизом "Нет предела – действуй смело!", сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Среди них – образование, ИТ-технологии, промышленные профессии и многое другое. Важно, что в ходе Национального чемпионата также состоятся соревнования для представителей наших дружественных стран и впервые – финал чемпионата по профмастерству среди участников СВО", - добавил вице-премьер.