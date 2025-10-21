МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Настроение в Москве перед готовящейся встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа рабочее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков рассказал о настроении в Москве перед встречей Путина и Трампа
Песков рассказал о настроении в Москве перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
Песков рассказал о настроении в Москве перед встречей Путина и Трампа
Настроение в Москве перед готовящейся встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа рабочее, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 21.10.2025
