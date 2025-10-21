Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о настроении в Москве перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
13:45 21.10.2025
Песков рассказал о настроении в Москве перед встречей Путина и Трампа
Песков рассказал о настроении в Москве перед встречей Путина и Трампа
Настроение в Москве перед готовящейся встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа рабочее, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:45:00+03:00
2025-10-21T13:45:00+03:00
москва, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, встреча путина и трампа в будапеште
Москва, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Песков рассказал о настроении в Москве перед встречей Путина и Трампа

Песков назвал настроение в Москве перед встречей Путина и Трампа рабочим

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Настроение в Москве перед готовящейся встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа рабочее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Настроение рабочее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о настроении в Москве по поводу готовящейся встречи лидеров.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа
19 июня, 06:18
 
