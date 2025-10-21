Рейтинг@Mail.ru
В Москве запустили новую программу поддержки участников СВО - РИА Новости, 21.10.2025
11:28 21.10.2025
В Москве запустили новую программу поддержки участников СВО
В Москве запустили новую программу поддержки участников СВО - РИА Новости, 21.10.2025
В Москве запустили новую программу поддержки участников СВО
Программу поддержки участников спецоперации, планирующих начать собственное дело, запустили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max.
В Москве запустили новую программу поддержки участников СВО

В Москве запустили программу поддержки участников СВО, планирующих начать бизнес

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Программу поддержки участников спецоперации, планирующих начать собственное дело, запустили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max.
"Запустили комплексную программу поддержки участников СВО, которые планируют начать собственное дело. На портале mbm.mos.ru создан специальный раздел, где военнослужащим или ветеранам боевых действий доступен полный набор услуг для запуска и развития бизнеса", - написал Собянин.
Он отметил, что программа охватывает все этапы: от обучения основам предпринимательства и выбора юридической формы до регистрации и подбора помещения. Каждый участник проекта получит индивидуальное сопровождение. После регистрации бизнеса предпринимателям также доступны меры поддержки: консультации по вопросам масштабирования, обучающие программы и деловые события. Дополнительно предусмотрены "бизнес-боксы" от партнёров программы.
"Практика показывает эффективность такой поддержки... Новая программа дает участникам СВО реальные инструменты для перехода от военной службы к предпринимательству", - уточнил мэр.
Ветераны СВО
Работодатели Тульской области внедрят стандарт поддержки ветеранов СВО
3 октября, 13:27
