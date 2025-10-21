https://ria.ru/20251021/moskva-2049544462.html
В Москве запустили новую программу поддержки участников СВО
В Москве запустили новую программу поддержки участников СВО - РИА Новости, 21.10.2025
В Москве запустили новую программу поддержки участников СВО
Программу поддержки участников спецоперации, планирующих начать собственное дело, запустили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:28:00+03:00
2025-10-21T11:28:00+03:00
2025-10-21T11:28:00+03:00
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39725/60/397256018_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_ca4e3d3d487d3581cf81ba7a89984120.jpg
https://ria.ru/20251003/podderzhka-2046161773.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39725/60/397256018_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_6c0c97e22652e10e97aab4004a902814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
В Москве запустили новую программу поддержки участников СВО
В Москве запустили программу поддержки участников СВО, планирующих начать бизнес
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Программу поддержки участников спецоперации, планирующих начать собственное дело, запустили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max.
«
"Запустили комплексную программу поддержки участников СВО, которые планируют начать собственное дело. На портале mbm.mos.ru создан специальный раздел, где военнослужащим или ветеранам боевых действий доступен полный набор услуг для запуска и развития бизнеса", - написал Собянин.
Он отметил, что программа охватывает все этапы: от обучения основам предпринимательства и выбора юридической формы до регистрации и подбора помещения. Каждый участник проекта получит индивидуальное сопровождение. После регистрации бизнеса предпринимателям также доступны меры поддержки: консультации по вопросам масштабирования, обучающие программы и деловые события. Дополнительно предусмотрены "бизнес-боксы" от партнёров программы.
"Практика показывает эффективность такой поддержки... Новая программа дает участникам СВО реальные инструменты для перехода от военной службы к предпринимательству", - уточнил мэр.