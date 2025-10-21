В Москве запустили новую программу поддержки участников СВО

"Запустили комплексную программу поддержки участников СВО, которые планируют начать собственное дело. На портале mbm.mos.ru создан специальный раздел, где военнослужащим или ветеранам боевых действий доступен полный набор услуг для запуска и развития бизнеса", - написал Собянин.

Он отметил, что программа охватывает все этапы: от обучения основам предпринимательства и выбора юридической формы до регистрации и подбора помещения. Каждый участник проекта получит индивидуальное сопровождение. После регистрации бизнеса предпринимателям также доступны меры поддержки: консультации по вопросам масштабирования, обучающие программы и деловые события. Дополнительно предусмотрены "бизнес-боксы" от партнёров программы.