Москва стала удобнее для жизни, считают в Германии
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва стала удобнее для жизни за счет всестороннего развития городского пространства на протяжении последних полутора десятилетий, поделился мнением с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"В девяностые, когда строили новые здания, во многом получалась дешевая копия западного стиля. В последние 12-15 лет качество жилья гораздо лучше, создаются словно небольшие городки внутри Москвы
, где все в шаговой доступности", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что во всех частях города теперь есть доставка товаров и пункты выдачи, чего в прошлом не существовало в принципе.
"Многое стало лучше. Помню, как открывался первый "Макдональдс", и сотни человек стояли в очереди туда. Теперь бургеры разных видов можно найти повсюду в городе", - добавил политик.
Пятнадцать лет назад, 21 октября 2010 года, в должность мэра Москвы вступил Сергей Собянин
.