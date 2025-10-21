Рейтинг@Mail.ru
Москва стала удобнее для жизни, считают в Германии - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/moskva-2049536999.html
Москва стала удобнее для жизни, считают в Германии
Москва стала удобнее для жизни, считают в Германии - РИА Новости, 21.10.2025
Москва стала удобнее для жизни, считают в Германии
Москва стала удобнее для жизни за счет всестороннего развития городского пространства на протяжении последних полутора десятилетий, поделился мнением с РИА... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:39:00+03:00
2025-10-21T10:39:00+03:00
в мире
москва
сергей собянин
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004109375_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_ea26893bfacfeaf26686bf090fd08a13.jpg
https://ria.ru/20251021/moskva-2049522075.html
https://realty.ria.ru/20251021/navigatsiya-2049385936.html
москва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004109375_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_bc40cb05ac5936ed80030fe10e2a0a8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, сергей собянин, германия
В мире, Москва, Сергей Собянин, Германия
Москва стала удобнее для жизни, считают в Германии

Нимайер: Москва стала удобнее для жизни за последние полтора десятилетия

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва стала удобнее для жизни за счет всестороннего развития городского пространства на протяжении последних полутора десятилетий, поделился мнением с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"В девяностые, когда строили новые здания, во многом получалась дешевая копия западного стиля. В последние 12-15 лет качество жилья гораздо лучше, создаются словно небольшие городки внутри Москвы, где все в шаговой доступности", - сказал собеседник агентства.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Москва задает стандарты для других городов, считают в Сербии и Италии
Вчера, 09:07
Он подчеркнул, что во всех частях города теперь есть доставка товаров и пункты выдачи, чего в прошлом не существовало в принципе.
"Многое стало лучше. Помню, как открывался первый "Макдональдс", и сотни человек стояли в очереди туда. Теперь бургеры разных видов можно найти повсюду в городе", - добавил политик.
Пятнадцать лет назад, 21 октября 2010 года, в должность мэра Москвы вступил Сергей Собянин.
Уличный указатель на гостинице Балчуг Кемпински - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Маршрут для всех. Как устроена система уличной навигации в Москве
Вчера, 10:00
 
В миреМоскваСергей СобянинГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала