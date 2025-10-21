https://ria.ru/20251021/moskva-2049522611.html
В Москве впервые в России провели уникальную операцию по удалению ребра
2025-10-21T09:26:00+03:00
москва
россия
анастасия ракова
общество
хорошие новости
москва
россия
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского первыми в России провели уникальную операцию по удалению ребра через миниатюрные проколы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Недавно в Склифе спасли мужчину, который из-за врожденной патологии десять лет жил с постоянной болью в левой руке, постепенно теряя контроль над ней. Редкое строение ребер влияло на ключевые нервы и артерии. Наши врачи мастерски выполнили уникальную операцию, которая ранее считалась крайне сложной и рискованной", — рассказала она.
По словам Раковой, это было первое применение мини-инвазивной методики: с помощью специального оборудования операцию провели торакоскопически, то есть максимально бережно. Врачи через маленькие проколы зашли в пространство между внутренней поверхностью грудной клетки и легкими, разделили ребро на фрагменты и постепенно извлекли его.
"Без операции таким пациентам грозит массивное тромбообразование, что часто приводит к инсульту. Среди осложнений также встречаются воспаления и нагноения конечности вплоть до полной потери ее функции", — пояснила вице-мэр.
Риски для пациента были минимальными, метод позволил не только избежать тяжелых осложнений, но и существенно облегчил реабилитацию, отметила Ракова.
Сейчас мужчину уже выписали.