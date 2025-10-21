В Москве впервые в России провели уникальную операцию по удалению ребра

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского первыми в России провели уникальную операцию по удалению ребра через миниатюрные проколы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Недавно в Склифе спасли мужчину, который из-за врожденной патологии десять лет жил с постоянной болью в левой руке, постепенно теряя контроль над ней. Редкое строение ребер влияло на ключевые нервы и артерии. Наши врачи мастерски выполнили уникальную операцию, которая ранее считалась крайне сложной и рискованной", — рассказала она.

По словам Раковой, это было первое применение мини-инвазивной методики: с помощью специального оборудования операцию провели торакоскопически, то есть максимально бережно. Врачи через маленькие проколы зашли в пространство между внутренней поверхностью грудной клетки и легкими, разделили ребро на фрагменты и постепенно извлекли его.

"Без операции таким пациентам грозит массивное тромбообразование, что часто приводит к инсульту. Среди осложнений также встречаются воспаления и нагноения конечности вплоть до полной потери ее функции", — пояснила вице-мэр.

Риски для пациента были минимальными, метод позволил не только избежать тяжелых осложнений, но и существенно облегчил реабилитацию, отметила Ракова.