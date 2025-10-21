Рейтинг@Mail.ru
В Москве впервые в России провели уникальную операцию по удалению ребра - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:26 21.10.2025 (обновлено: 14:35 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/moskva-2049522611.html
В Москве впервые в России провели уникальную операцию по удалению ребра
В Москве впервые в России провели уникальную операцию по удалению ребра - РИА Новости, 21.10.2025
В Москве впервые в России провели уникальную операцию по удалению ребра
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского первыми в России провели уникальную операцию по удалению ребра через миниатюрные проколы, сообщила журналистам... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:26:00+03:00
2025-10-21T14:35:00+03:00
москва
россия
анастасия ракова
общество
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/70/1549777012_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_a657fde39b7280dc0ccd331a0fe422b7.jpg
https://ria.ru/20251006/moskva-2046573281.html
https://ria.ru/20251016/spetsoperatsiya-2048518257.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/70/1549777012_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_10966db087b6070ac8e05a1cdf259e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, анастасия ракова , общество
Москва, Россия, Анастасия Ракова , Общество, Хорошие новости
В Москве впервые в России провели уникальную операцию по удалению ребра

Ракова: московские врачи удалили ребро с применением новой методики

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Хирурги во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского первыми в России провели уникальную операцию по удалению ребра через миниатюрные проколы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Недавно в Склифе спасли мужчину, который из-за врожденной патологии десять лет жил с постоянной болью в левой руке, постепенно теряя контроль над ней. Редкое строение ребер влияло на ключевые нервы и артерии. Наши врачи мастерски выполнили уникальную операцию, которая ранее считалась крайне сложной и рискованной", — рассказала она.
Врачи ДГКБ имени святого Владимира провели подростку уникальную операцию по исправлению тяжелой деформации позвоночника - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Москве провели уникальную операцию при тяжелой деформации позвоночника
6 октября, 09:03
По словам Раковой, это было первое применение мини-инвазивной методики: с помощью специального оборудования операцию провели торакоскопически, то есть максимально бережно. Врачи через маленькие проколы зашли в пространство между внутренней поверхностью грудной клетки и легкими, разделили ребро на фрагменты и постепенно извлекли его.
"Без операции таким пациентам грозит массивное тромбообразование, что часто приводит к инсульту. Среди осложнений также встречаются воспаления и нагноения конечности вплоть до полной потери ее функции", — пояснила вице-мэр.
Риски для пациента были минимальными, метод позволил не только избежать тяжелых осложнений, но и существенно облегчил реабилитацию, отметила Ракова.
Сейчас мужчину уже выписали.
Работа медицинского отряда в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Военные врачи спасли бойца с ранением сонной артерии после остановки сердца
16 октября, 04:24
 
Хорошие новостиМоскваРоссияАнастасия РаковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала