В Белграде считают, что Москва задает планку большим городам мира

"Я лично воодушевлен, насколько далеко Москва продвинулась в цифровизации. Приложения, например, когда можете проверить, есть ли свободное место для парковки, это прямо в интересах жителей города, и этого у нас нет. Мы это должны сделать в первую очередь. То, как в Москве проводят реконструкцию улиц, целых бульваров всего за несколько дней. Мы свидетели того, что у нас это может продолжаться неделями и месяцами. Затем то, как проводится реновация зданий из времени (Никиты - ред.) Хрущева, если не ошибаюсь, есть проекты, чтобы это были "зеленые здания", об этом все говорят, но никто еще не сделал", - сказал Дамьянович.