Мошенники используют чат-бот Telegram, замаскированный под "Госуслуги"

05:41 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/moshenniki-2049509265.html
2025-10-21T05:41:00+03:00
2025-10-21T05:41:00+03:00
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мошенники для обмана россиян стали использовать чат-бот в Telegram, замаскированный под "Госуслуги", а также фейковые чаты якобы с сотрудниками "Роскомнадзора", выяснил корреспондент РИА Новости.
Злоумышленники подключают жертву к фейковому чату "Роскомнадзора" и убеждают в том, что она выписала доверенность на имя мошенников. После этого, мошенники переводят пользователя в бот, замаскированный под официальный бот "Госуслуг" - и просят сообщить уникальный код из шести цифр для подтверждения. После этого жертва получает угрозы от мошенников, задача которых - убедить, что личный кабинет взломан.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МВД объяснило, как мошенники охотятся за корпоративными SIM-картами
Вчера, 09:42
Как рассказал РИА Новости специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков, в данном случае мошенники работают по схеме FakeTeam, в которой атака начинается с добавления в групповой чат в Telegram, где есть еще несколько участников.
При этом сценарии злоумышленники могут создавать чаты от имени разных государственных сервисов и ведомств, чтобы запугать жертву сообщениями о фейковом взломе личного кабинета госсервиса и несуществующих последствиях этого взлома.
"Telegram-бот, которым жертве предлагают воспользоваться, принадлежит злоумышленникам, они полностью контролируют сообщения и коды, которые бот присылает. Этот код формируется произвольно и ни на что не влияет. Его единственное предназначение - создать у пользователя впечатление, что он получил шестизначный код подтверждения от госсервиса", - объяснил эксперт.
Задачей злоумышленников на втором этапе обмана является убедить пользователя, что его личный кабинет госсервиса якобы взломан, с его счета переводят деньги террористам и ему грозит уголовная ответственность. "Конечная цель злоумышленников – запугать пользователя и заставить его перевести деньги на якобы "безопасный счет" преступников, "досрочно погасить" кредит, который якобы взяли мошенники либо "задекларировать" свои сбережения и для этого передать их курьеру", - сказал Дудков.
Для защиты в мессенджерах эксперт рекомендует установить запреты на приглашения в чаты, звонки и сообщения от незнакомых пользователей, а также запрет на поиск по номеру телефона. Не следует вступать в переписку в мессенджере с незнакомыми аккаунтами. Для связи с руководством и коллегами стоит использовать их проверенные аккаунты или другие способы общения.
Девушка использует смартфон в вагоне метро - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В ГД предупредили об атаках мошенников в Сети под предлогом записи к врачу
5 октября 2024, 02:36
 
