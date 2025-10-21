Сбербанк предупредил о волне мошеннической схемы "звонок из военкомата"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сбербанк предупреждает, что активизировалась мошенническая схема "звонок из военкомата", злоумышленники атакуют молодёжь призывного возраста и родственников погибших на СВО, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Служба кибербезопасности Сбера фиксирует новую волну мошеннической схемы - россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО.
Отмечается, что цель злоумышленников - выманить код из смс, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги.
"В первой легенде молодым людям сообщают, что в связи с проведением осеннего призыва необходимо актуализировать сведения или ознакомиться с повесткой в электронном Реестре воинского учёта. Такой предлог используется, так как в 2025 году осенняя призывная кампания проводится в том числе с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета" - вход в сервис осуществляется через Госуслуги", - отмечают в банке.
Указывается, что по второй легенде мошенники сообщают родственникам погибших на СВО о посмертном награждении военнослужащего и под предлогом записи в электронную очередь также выманивают код из смс. После получения кода злоумышленники под предлогом взлома аккаунта запугивают жертву в том числе уголовной ответственностью за противоправную деятельность и финансирование ВСУ, затем мошенники убеждают перевести средства на якобы "безопасный" счёт или "специальный", чтобы избежать преследования.
"Сейчас идёт осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на фронтах СВО. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах. Хочу подчеркнуть, что суть схемы не изменилась, она сводится к получению кода из смс и требованию перевести накопления. Меняется лишь оболочка - легенда. Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас назвать код из смс или срочно совершить перевод денег - это однозначно мошенник. Незамедлительно прекращайте разговор", - сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
