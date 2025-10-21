Сбербанк предупредил о волне мошеннической схемы "звонок из военкомата"

Отмечается, что цель злоумышленников - выманить код из смс, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги.

"В первой легенде молодым людям сообщают, что в связи с проведением осеннего призыва необходимо актуализировать сведения или ознакомиться с повесткой в электронном Реестре воинского учёта. Такой предлог используется, так как в 2025 году осенняя призывная кампания проводится в том числе с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета" - вход в сервис осуществляется через Госуслуги", - отмечают в банке.