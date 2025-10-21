Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк предупредил о волне мошеннической схемы "звонок из военкомата" - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/moshennichestvo-2049648601.html
Сбербанк предупредил о волне мошеннической схемы "звонок из военкомата"
Сбербанк предупредил о волне мошеннической схемы "звонок из военкомата" - РИА Новости, 21.10.2025
Сбербанк предупредил о волне мошеннической схемы "звонок из военкомата"
Сбербанк предупреждает, что активизировалась мошенническая схема "звонок из военкомата", злоумышленники атакуют молодёжь призывного возраста и родственников... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T17:28:00+03:00
2025-10-21T17:28:00+03:00
общество
сбербанк россии
сбер
вооруженные силы украины
станислав кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
https://ria.ru/20251021/zvonki-2049601751.html
https://ria.ru/20251015/moshennik-2048408458.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сбербанк россии, сбер, вооруженные силы украины, станислав кузнецов
Общество, Сбербанк России, Сбер, Вооруженные силы Украины, Станислав Кузнецов
Сбербанк предупредил о волне мошеннической схемы "звонок из военкомата"

Сбербанк предупредил о новой волне мошеннической схемы "звонок из военкомата"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сбербанк предупреждает, что активизировалась мошенническая схема "звонок из военкомата", злоумышленники атакуют молодёжь призывного возраста и родственников погибших на СВО, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Служба кибербезопасности Сбера фиксирует новую волну мошеннической схемы - россиянам поступают тысячи звонков в день якобы от представителей военкомата. Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
У некоторых россиян снова заработали звонки в Telegram и WhatsApp
Вчера, 15:15
Отмечается, что цель злоумышленников - выманить код из смс, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги.
"В первой легенде молодым людям сообщают, что в связи с проведением осеннего призыва необходимо актуализировать сведения или ознакомиться с повесткой в электронном Реестре воинского учёта. Такой предлог используется, так как в 2025 году осенняя призывная кампания проводится в том числе с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета" - вход в сервис осуществляется через Госуслуги", - отмечают в банке.
Указывается, что по второй легенде мошенники сообщают родственникам погибших на СВО о посмертном награждении военнослужащего и под предлогом записи в электронную очередь также выманивают код из смс. После получения кода злоумышленники под предлогом взлома аккаунта запугивают жертву в том числе уголовной ответственностью за противоправную деятельность и финансирование ВСУ, затем мошенники убеждают перевести средства на якобы "безопасный" счёт или "специальный", чтобы избежать преследования.
"Сейчас идёт осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на фронтах СВО. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах. Хочу подчеркнуть, что суть схемы не изменилась, она сводится к получению кода из смс и требованию перевести накопления. Меняется лишь оболочка - легенда. Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас назвать код из смс или срочно совершить перевод денег - это однозначно мошенник. Незамедлительно прекращайте разговор", - сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Телефонные мошенники: как защитить свои деньги от кражи по звонку
15 октября, 15:22
 
ОбществоСбербанк РоссииСберВооруженные силы УкраиныСтанислав Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала