07:03 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/moshennichestvo-2049513582.html
Эксперт назвал четыре основные мошеннические схемы осени
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Эксперт назвал четыре основные мошеннические схемы осени

Соловьев: мошенники осенью используют четыре схемы хищения средств россиян

Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Мошенники используют этой осенью четыре основные схемы для хищения средств россиян, в их числе "звонки и сообщения от школы", уведомления о "новых" налогах, "перенастройка газового оборудования" и "ошибочный перевод", сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Представляясь школьными психологами, злоумышленники рассылают под видом обязательного теста фишинговые ссылки, благодаря чему получают доступ к личным данным и банковским аккаунтам жертв. Прогнозируется, что схема "звонков и сообщений от школы" получит свое развитие в виде ссылок на конкурсы и олимпиады к различным праздникам и памятным датам, а также заманчивым предложениям о проведении подросткового досуга во время каникул", - предупредил Соловьев.
Кроме того, продолжил он, в октябре россияне начали получать налоговые уведомления об уплате транспортного налога, налогов на земельные участки и недвижимое имущество, а также НДФЛ по банковским вкладам, которые необходимо уплатить до 1 декабря.
"В связи с этим мошенники рассылают гражданам России электронные письма от имени крупнейших банков с информацией о якобы введенном "новом" налоге и о предстоящем списании средств со счетов в рамках этого налога. Чтобы не платить, потенциальной жертве предлагается перейти по указанной в письме ссылке, по которой открывается поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания "заявления об отмене налога". После заполнения жертвой поддельной формы мошенники вводят номер телефона на настоящем сайте банка и получают доступ к личному банковскому кабинету, после чего переводят все деньги с его счетов", - рассказал Соловьев.
Еще одной схемой осени, продолжил он, является "ошибочный перевод" - онлайн-поступление определенной суммы россиянам с просьбой вернуть, для чего присылается фишинговая ссылка и QR-код, также в сообщении может содержаться "благодарность за помощь ВСУ", после чего мошенники начинают шантажировать потенциальных жертв угрозами обращения в ФСБ за якобы поддержку вражеской армии.
"Эта схема направлена на принуждение к возврату переведенных денег в значительно большем объеме или перенаправления их на "безопасные" счета", - пояснил эксперт.
И последней, четвертой основной схемой мошенников этой осенью, по словам Соловьева, является "перенастройка газового оборудования" на отопительный сезон.
"Мошенники реализуют схему с "оформлением документов на техническое обслуживание газового оборудования". Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками газовой службы, и сообщают о якобы необходимости перезаключить договор, называя "номер талона" на переоформление, и предлагают подтвердить его на "специальном" - фишинговом - сайте. После ввода контактных данных пользователю приходит смс с кодом подтверждения, который мошенники просят продиктовать. Далее происходит взлом портала "Госуслуги" либо наступает вторая стадия обмана - жертве раздается звонок от "правоохранителей", которые сообщают о "происходящем прямо сейчас списании средств со счета" жертвы и убеждают перевести все средства на "безопасный счет" для "защиты" от мошенников", - сказал Соловьев.
