Эксперт назвал четыре основные мошеннические схемы осени

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Мошенники используют этой осенью четыре основные схемы для хищения средств россиян, в их числе "звонки и сообщения от школы", уведомления о "новых" налогах, "перенастройка газового оборудования" и "ошибочный перевод", сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.

"Представляясь школьными психологами, злоумышленники рассылают под видом обязательного теста фишинговые ссылки, благодаря чему получают доступ к личным данным и банковским аккаунтам жертв. Прогнозируется, что схема "звонков и сообщений от школы" получит свое развитие в виде ссылок на конкурсы и олимпиады к различным праздникам и памятным датам, а также заманчивым предложениям о проведении подросткового досуга во время каникул", - предупредил Соловьев

Кроме того, продолжил он, в октябре россияне начали получать налоговые уведомления об уплате транспортного налога, налогов на земельные участки и недвижимое имущество, а также НДФЛ по банковским вкладам, которые необходимо уплатить до 1 декабря.

"В связи с этим мошенники рассылают гражданам России электронные письма от имени крупнейших банков с информацией о якобы введенном "новом" налоге и о предстоящем списании средств со счетов в рамках этого налога. Чтобы не платить, потенциальной жертве предлагается перейти по указанной в письме ссылке, по которой открывается поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания "заявления об отмене налога". После заполнения жертвой поддельной формы мошенники вводят номер телефона на настоящем сайте банка и получают доступ к личному банковскому кабинету, после чего переводят все деньги с его счетов", - рассказал Соловьев.

Еще одной схемой осени, продолжил он, является "ошибочный перевод" - онлайн-поступление определенной суммы россиянам с просьбой вернуть, для чего присылается фишинговая ссылка и QR-код, также в сообщении может содержаться "благодарность за помощь ВСУ ", после чего мошенники начинают шантажировать потенциальных жертв угрозами обращения в ФСБ за якобы поддержку вражеской армии.

"Эта схема направлена на принуждение к возврату переведенных денег в значительно большем объеме или перенаправления их на "безопасные" счета", - пояснил эксперт.

И последней, четвертой основной схемой мошенников этой осенью, по словам Соловьева, является "перенастройка газового оборудования" на отопительный сезон.