В Госдуме рассказали о мошенничестве в период ноябрьских праздников - РИА Новости, 21.10.2025
02:30 21.10.2025
В Госдуме рассказали о мошенничестве в период ноябрьских праздников
В Госдуме рассказали о мошенничестве в период ноябрьских праздников
2025
В Госдуме рассказали о мошенничестве в период ноябрьских праздников

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Активность мошенников возрастает в период ноябрьских праздников, они создают поддельные сайты распродаж, проводят фальшивые акции в мессенджерах и рассылают фишинговые ссылки, чтобы выманить личные данные россиян, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
"В период ноябрьских праздников традиционно возрастает активность мошенников, которые пользуются тем, что люди чаще совершают онлайн-покупки, бронируют поездки, ищут информацию о скидках и промокодах, распродажах. Основная цель злоумышленников — вызвать доверие и подтолкнуть к спонтанным действиям, пока человек находится в расслабленном или праздничном настроении. Одна из наиболее распространённых схем в это время — фишинговые рассылки и поддельные сайты распродаж", - предупредил он.
По словам депутата, пользователям приходят письма или сообщения с заманчивыми предложениями, якобы от крупных торговых сетей или маркетплейсов, а после перехода по ссылке человек попадает на поддельный сайт, где вводит данные карты или логин и пароль от личного кабинета — всё это тут же попадает к мошенникам.
"Популярны и мошеннические акции в мессенджерах: "подарочные сертификаты", "розыгрыши к праздникам", "бонусы от банка". Жертву просят перейти по ссылке, заполнить анкету или отправить символическую сумму для активации выигрыша. Особенно активно такие схемы распространяются в групповых чатах иностранных мессенджеров и через социальные сети, создавая иллюзию доверия", - добавил парламентарий.
Немкин отметил, что не стоит забывать и о телефонных мошенниках, так как в праздничные дни могут участиться звонки от "службы безопасности банка" или "госуслуг", якобы фиксирующих подозрительные операции.
"В действительности цель таких звонков — выманить данные карты или убедить перевести средства на "безопасный счёт". Появляются и новые сценарии: например, предложения оформить "государственную выплату к праздникам" или "компенсацию за покупки", - сказал он.
Депутат посоветовал сохранять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не сообщать данные карты или коды из смс, проверять адрес сайта и официальные источники информации.
"Лучше самостоятельно зайти на сайт магазина или банка, чем доверять ссылке из письма. А при любом сомнении — прервать разговор и связаться с организацией напрямую. Праздники должны приносить радость, а не финансовые потери", - заключил Немкин.
