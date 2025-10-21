https://ria.ru/20251021/mongayt-2049631485.html
Журналистку "Дождя*" Монгайт** внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналистку "Дождя*" Монгайт** внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 21.10.2025
Журналистку "Дождя*" Монгайт** внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналистка телеканала "Дождь*" Анна Монгайт** (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ), заочно осужденная в РФ за фейки о ВС РФ, внесена в... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:48:00+03:00
2025-10-21T16:48:00+03:00
2025-10-21T16:49:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дождь (телеканал)
россия
Журналистку "Дождя*" Монгайт** внесли в перечень террористов и экстремистов
