16:48 21.10.2025 (обновлено: 16:49 21.10.2025)
Журналистку "Дождя*" Монгайт** внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналистку "Дождя*" Монгайт** внесли в перечень террористов и экстремистов

CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019Анна Монгайт*
CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019
Анна Монгайт*. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Журналистка телеканала "Дождь*" Анна Монгайт** (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ), заочно осужденная в РФ за фейки о ВС РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Монгайт Анна Викторовна*, 09.03.1978 г.р. , г. Одесса Одесской области Украины", - говорится в перечне.
* СМИ, имеющее статус иностранного агента.
** Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Тихон Дзядко** - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Суд заочно арестовал главреда "Дождя"* Дзядко**
6 октября, 16:20
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Дождь (телеканал)
 
 
