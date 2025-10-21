https://ria.ru/20251021/moldaviya-2049718411.html
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в "ценовом хаосе"
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в "ценовом хаосе" - РИА Новости, 21.10.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в "ценовом хаосе"
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) своей непродуманной экономической политикой довела республику до "ценовому хаосу", заявил экс-премьер
Экс-премьер Молдавии Филат: правящая партия довела страну до ценового хаоса
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) своей непродуманной экономической политикой довела республику до "ценового хаоса", заявил экс-премьер Владимир Филат.
"ПДС бросила Молдавию
в самый эпицентр ценового хаоса без компаса, без стратегии, без какого-либо внятного плана… За графиками стоят тысячи обанкротившихся предприятий, тех, что не выдержали искусственно раздутых счетов, хаотичных решений и полного отсутствия видения у тех, кто утверждал, будто умеет управлять кризисом подобного масштаба", - написал Филат
в своем Telegram-канале.
По его словам, в основе нынешней тяжелой экономической ситуации лежит энергетический шок последних лет. Экс-премьер отметил, что ни одна другая европейская страна не сталкивалась с такой ценовой пропастью.
"В числе стран с самыми большими энергетическими потрясениями мы не видим ни Германию
, ни Францию
, ни Италию
. Там лишь хрупкие экономики Восточной Европы
, и во главе этого позорного списка Молдавия. И как горькая ирония - сегодня, в 2025 году, Молдавия платит самую высокую цену за природный газ среди всех стран Балкан: 0,76 евро за кубический метр, наравне с Чехией
и выше, чем в Румынии
, Северной Македонии
, Болгарии
или Сербии", - добавил Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.