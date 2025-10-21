Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в "ценовом хаосе" - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/moldaviya-2049718411.html
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в "ценовом хаосе"
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в "ценовом хаосе" - РИА Новости, 21.10.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в "ценовом хаосе"
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) своей непродуманной экономической политикой довела республику до "ценового хаоса", заявил экс-премьер РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T22:49:00+03:00
2025-10-21T22:49:00+03:00
в мире
молдавия
германия
франция
владимир филат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18808/72/188087257_0:206:2821:1793_1920x0_80_0_0_361a3312d06d9876d4279b036b1cd1e0.jpg
https://ria.ru/20250402/podderzhka-2008814179.html
молдавия
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18808/72/188087257_77:0:2744:2000_1920x0_80_0_0_8026aaacab2a141e256293366fb630d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, германия, франция, владимир филат
В мире, Молдавия, Германия, Франция, Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в "ценовом хаосе"

Экс-премьер Молдавии Филат: правящая партия довела страну до ценового хаоса

© РИА Новости / Руслан Шалапуда | Перейти в медиабанкВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
Перейти в медиабанк
Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) своей непродуманной экономической политикой довела республику до "ценового хаоса", заявил экс-премьер Владимир Филат.
"ПДС бросила Молдавию в самый эпицентр ценового хаоса без компаса, без стратегии, без какого-либо внятного плана… За графиками стоят тысячи обанкротившихся предприятий, тех, что не выдержали искусственно раздутых счетов, хаотичных решений и полного отсутствия видения у тех, кто утверждал, будто умеет управлять кризисом подобного масштаба", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, в основе нынешней тяжелой экономической ситуации лежит энергетический шок последних лет. Экс-премьер отметил, что ни одна другая европейская страна не сталкивалась с такой ценовой пропастью.
"В числе стран с самыми большими энергетическими потрясениями мы не видим ни Германию, ни Францию, ни Италию. Там лишь хрупкие экономики Восточной Европы, и во главе этого позорного списка Молдавия. И как горькая ирония - сегодня, в 2025 году, Молдавия платит самую высокую цену за природный газ среди всех стран Балкан: 0,76 евро за кубический метр, наравне с Чехией и выше, чем в Румынии, Северной Македонии, Болгарии или Сербии", - добавил Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии и ЕС в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Филат раскрыл цели финансовой поддержки Западом Молдавии
2 апреля, 09:15
 
В миреМолдавияГерманияФранцияВладимир Филат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала