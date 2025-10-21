В Молдавии раскритиковали открытие памятника пособникам нацистов

КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Памятник пособникам нацистов был открыт в Молдавии в селе Гиличены, для этого события минобороны страны выделило почетный караул и военный оркестр, сообщил во вторник глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Ассоциация по героизации нацизма Monumentum открыла очередное кладбище "румынских героев" в окрестностях села Гиличены Теленештского района. Памятник пособникам Гитлера открыт с воинскими почестями - троекратным оружейным салютом, почетным караулом и военным оркестром от министерства обороны и с участием детей из местной школы", - написал Петрович в своем Telegram-канале.

По его словам, памятник установлен в том числе и честь погибшего в октябре 1941 года румынского жандарма Вия Иона Бульмага. Петрович отметил, что жандармы были главной репрессивной силой румыно-фашистской оккупации, главные исполнители пыток, убийств и Холокоста.

"Это они закапывали живьём, вешали, топили, расстреливали... Расстреливали детишек того самого возраста, каких сегодня пригнали на этот чудовищный шабаш. Неонацистский режим Майи Санду возводит в герои палачей и преступников, отдаёт им воинские почести, учит детей поклоняться нацистам. Судя по всему, страшное пророчество о появлении в ближайшее время памятника военному преступнику Антонеску уже не за горами", - добавил Петрович.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.