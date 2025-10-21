Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии раскритиковали открытие памятника пособникам нацистов - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/moldaviya-2049675351.html
В Молдавии раскритиковали открытие памятника пособникам нацистов
В Молдавии раскритиковали открытие памятника пособникам нацистов - РИА Новости, 21.10.2025
В Молдавии раскритиковали открытие памятника пособникам нацистов
Памятник пособникам нацистов был открыт в Молдавии в селе Гиличены, для этого события минобороны страны выделило почетный караул и военный оркестр, сообщил во... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T18:25:00+03:00
2025-10-21T18:25:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049674246_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b12ab9d0abc5b8019083e23475975464.jpg
https://ria.ru/20251003/moldaviya-2046176669.html
https://ria.ru/20251020/moldaviya-2049323125.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049674246_429:0:1965:1152_1920x0_80_0_0_5736636c4abd086bc159da7e703a5092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
В Молдавии раскритиковали открытие памятника пособникам нацистов

Петрович назвал открытие памятника пособникам нацистов в Молдавии возмутительным

© Фото : соцсетиОткрытие памятника пособникам нацистов в селе Гиличены, Молдавия
Открытие памятника пособникам нацистов в селе Гиличены, Молдавия - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : соцсети
Открытие памятника пособникам нацистов в селе Гиличены, Молдавия
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Памятник пособникам нацистов был открыт в Молдавии в селе Гиличены, для этого события минобороны страны выделило почетный караул и военный оркестр, сообщил во вторник глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Ассоциация по героизации нацизма Monumentum открыла очередное кладбище "румынских героев" в окрестностях села Гиличены Теленештского района. Памятник пособникам Гитлера открыт с воинскими почестями - троекратным оружейным салютом, почетным караулом и военным оркестром от министерства обороны и с участием детей из местной школы", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Румыния хотела бы присоединить Молдавию вместе с ПМР, считает дипломат
3 октября, 14:21
По его словам, памятник установлен в том числе и честь погибшего в октябре 1941 года румынского жандарма Вия Иона Бульмага. Петрович отметил, что жандармы были главной репрессивной силой румыно-фашистской оккупации, главные исполнители пыток, убийств и Холокоста.
"Это они закапывали живьём, вешали, топили, расстреливали... Расстреливали детишек того самого возраста, каких сегодня пригнали на этот чудовищный шабаш. Неонацистский режим Майи Санду возводит в герои палачей и преступников, отдаёт им воинские почести, учит детей поклоняться нацистам. Судя по всему, страшное пророчество о появлении в ближайшее время памятника военному преступнику Антонеску уже не за горами", - добавил Петрович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию
20 октября, 12:00
 
В миреМолдавияКишиневМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала