12:19 21.10.2025 (обновлено: 12:20 21.10.2025)
Тарлев: партия "Будущее Молдовы" готова к альянсу с оппозицией
Тарлев: партия "Будущее Молдовы" готова к альянсу с оппозицией - РИА Новости, 21.10.2025
Тарлев: партия "Будущее Молдовы" готова к альянсу с оппозицией
Партия "Будущее Молдовы", присоединившаяся перед парламентскими выборами в оппозиционный Патриотический блок, открыта для сотрудничества и формирования альянса... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:19:00+03:00
2025-10-21T12:20:00+03:00
в мире
молдавия
европа
василий тарлев
майя санду
молдавия
европа
Новости
ru-RU
в мире, молдавия, европа, василий тарлев, майя санду
В мире, Молдавия, Европа, Василий Тарлев, Майя Санду
Тарлев: партия "Будущее Молдовы" готова к альянсу с оппозицией

Тарлев: партия "Будущее Молдовы" готова к альянсу с оппозицией в парламенте

Василий Тарлев
Василий Тарлев
Василий Тарлев. Архивное фото
Василий Тарлев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Партия "Будущее Молдовы", присоединившаяся перед парламентскими выборами в оппозиционный Патриотический блок, открыта для сотрудничества и формирования альянса со всеми оппозиционными политсилами в парламенте Молдавии, которые выступают за суверенитет и нейтралитет республики, заявил экс-премьер министр, лидер политформирования Василий Тарлев.
В пятницу вышел указ президента Молдавии Майи Санду о созыве нового парламента 22 октября. Накануне Конституционный суд страны утвердил результаты парламентских выборов, согласно которым партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов, Патриотический блок — 26, партия "Альтернатива" — 8, "Наша партия" и "Демократия дома" — по шесть мест.
"Мы открыты для сотрудничества со всеми политиками, которые разделяют наши ценности и выступают за независимость, суверенитет, территориальную целостность Молдовы, нейтралитет и благополучие народа. Если эти формирования гарантируют уважение этих ценностей и готовы вместе бороться за их достижение, то мы открыты для сотрудничества и, при необходимости, для альянса... Мы открыты для альянса со всеми оппозиционными партиями в парламенте", - написал Тарлев в своем Telegram-канале.
Четыре оппозиционные партии - Соцпартия, Компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок.
По итогам состоявшихся 28 сентября парламентских выборов в Молдавии голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
