Тарлев: партия "Будущее Молдовы" готова к альянсу с оппозицией

КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Партия "Будущее Молдовы", присоединившаяся перед парламентскими выборами в оппозиционный Патриотический блок, открыта для сотрудничества и формирования альянса со всеми оппозиционными политсилами в парламенте Молдавии, которые выступают за суверенитет и нейтралитет республики, заявил экс-премьер министр, лидер политформирования Василий Тарлев.