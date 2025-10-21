Рейтинг@Mail.ru
19:56 21.10.2025
Партия Социалистов Молдавии сформирует отдельную фракцию в парламенте
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, владимир воронин, партия социалистов молдавии, псрм
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Партия Социалистов Молдавии сформирует отдельную фракцию в парламенте, сообщила во вторник пресс-служба политсилы.
Четыре молдавские оппозиционные партии - Соцпартия, Компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Блок получил 24,2% голосов на прошедших парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101. Глава Компартии Молдавии Владимир Воронин ранее заявил РИА Новости, что коммунисты сформируют отдельную фракцию в парламенте.
Влах рассказала, как власти Молдавии контролируют оппозиционных депутатов
Вчера, 16:23
"Сегодня состоялось заседание республиканского Совета Партии социалистов Республики Молдова. На заседании было объявлено о формировании в парламенте фракции социалистов, деятельность которой будет строиться на трёх незыблемых принципах: суверенитет, социальная справедливость, традиционные ценности. "Мы будем подлинно народной оппозицией", - отмечено в декларации ПСРМ по итогам республиканского совета", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Социалисты отметили, что "прошедшие парламентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми". "Они проходили под грубым давлением административного ресурса, при прямом внешнем вмешательстве и на фоне политических репрессий, запугивания и преследования инакомыслящих граждан", - подчеркнули в политсиле.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
В Молдавии раскритиковали открытие памятника пособникам нацистов
Вчера, 18:25
 
