https://ria.ru/20251021/mishustin-2049678120.html
Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы
Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 21.10.2025
Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы
Проект бюджета на 2026-2028 годы создает условия для развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности РФ, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T18:37:00+03:00
2025-10-21T18:37:00+03:00
2025-10-21T18:37:00+03:00
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007137801_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_fc784f63b26e4a8c0f78e4b25491efca.jpg
https://ria.ru/20251021/mishustin-2049677229.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007137801_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_f0efbba0de12791fa55b7661a1ac350b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, вячеслав володин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Экономика
Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы
Мишустин: проект трехлетнего бюджета создает условия для развития экономики