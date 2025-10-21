Рейтинг@Mail.ru
18:37 21.10.2025
Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы
Мишустин оценил проект бюджета на 2026-2028 годы

Мишустин: проект трехлетнего бюджета создает условия для развития экономики

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Проект бюджета на 2026-2028 годы создает условия для развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Во вторник председатель правительства встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Обсуждался проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
"Он... создает условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства", - сказал Мишустин, его слова приводятся в в официальном Telegram-канале правительства.
Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мишустин обсудил с Володиным вопрос корректировки бюджетного пакета
РоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинЭкономика
 
 
