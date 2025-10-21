Мишустин оценил проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин провели встречу и обсудили проект трехлетнего бюджета, сообщила пресс-служба правительства в официальном Telegram-канале.
"Формирование главного финансового документа велось исходя из поставленных президентом задач по достижению национальных целей развития, а также имеющихся вызовов", — говорится в публикации.
Мишустин назвал внесенный проект сбалансированным.
"Он позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, создает условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства, — подчеркнул он.
Профильные комитеты Госдумы проработали проект, в среду депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в первом чтении.
Володин также проинформировал главу правительства о предложениях общественных организаций и деловых объединений по корректировке отдельных инициатив в составе бюджетного пакета. Мишустин отметил готовность правительства к конструктивному диалогу: Минфин проработает предложенные идеи при участии заинтересованных министерств и ведомств.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство внесло в Госдуму на прошлой неделе. Ключевые приоритеты — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
