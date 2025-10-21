Рейтинг@Mail.ru
Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/mishustin-2049677774.html
Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета
Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета - РИА Новости, 21.10.2025
Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин провели встречу и обсудили проект трехлетнего бюджета на 2026–2028 годы, сообщила... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T18:34:00+03:00
2025-10-21T18:34:00+03:00
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598238694_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_789dc3d13751428f66d5f411fbccd209.jpg
https://ria.ru/20251021/mishustin-2049622876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598238694_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfe70bbcd27f71cc6b4d755f0c6adbea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета

Мишустин обсудил с Володиным проект бюджета на 2026–2028 годы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин провели встречу и обсудили проект трехлетнего бюджета на 2026–2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства.
"Михаил Мишустин встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Председатель правительства Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обсудили проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в сообщении.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мишустин призвал развивать здоровую конкуренцию в отечественном бизнесе
Вчера, 16:19
 
РоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала