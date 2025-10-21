https://ria.ru/20251021/mishustin-2049677774.html
Мишустин и Володин обсудили проект трехлетнего бюджета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин провели встречу и обсудили проект трехлетнего бюджета на 2026–2028 годы, сообщила... РИА Новости, 21.10.2025
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
экономика
