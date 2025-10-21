Рейтинг@Mail.ru
Мишустин обозначил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе - РИА Новости, 21.10.2025
16:22 21.10.2025
Мишустин обозначил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе
Мишустин обозначил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе - РИА Новости, 21.10.2025
Мишустин обозначил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе
Глава правительства РФ Михаил Мишустин обозначил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:22:00+03:00
2025-10-21T16:22:00+03:00
экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин обозначил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе

Михаил Мишустин назвал основные направления борьбы с серыми схемами в бизнесе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обозначил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе.
Премьер-министр во вторник провел стратегическую сессию о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса. Он отметил, что российская таможня регулярно выявляет товары, ввезенные в РФ с использованием схем ухода от НДС.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мишустин призвал развивать здоровую конкуренцию в отечественном бизнесе
Вчера, 16:19
«
"Ежегодно мобильными группами таможни выявляются значительные объемы, по которым присутствуют признаки ухода от налога на добавленную стоимость. Оплата при этом производится либо наличными, либо через цифровые валюты, последующая реализация - через тех, кто использует упрощенку и, соответственно, не платит косвенные налоги. Ключевая наша задача - выработать такие условия, при которых существование подобных серых схем станет невозможным", - подчеркнул Мишустин.
Для этого власти занимаются сближением таможенных систем управления рисками в странах, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также правил в других областях контрольно-надзорной деятельности, уточнил он.
"Это достаточно трудоемкий и кропотливый процесс, но заниматься им надо, это необходимо. Важно создавать для участников рынка конкурентные возможности, двигаться по всей цепочке: от контроля легальности ввоза товаров и формирования справедливой входной стоимости до прозрачности всех денежных операций в России вне зависимости от формы их совершения", - заявил глава кабмина.
Он подчеркнул, что необходимо также закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование.
"Особого внимания заслуживает и борьба с нелегальным кредитованием, способствующим перетоку заемщиков и заимодавцев в серую зону. И пресекать незаконную деятельность подобного рода просто необходимо", - указал Мишустин.
Сергей Горьков - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Российский бизнес адаптируется к ограничениям, заявил Горьков
18 октября, 15:54
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
