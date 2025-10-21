Мишустин призвал развивать здоровую конкуренцию в отечественном бизнесе

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Здоровая конкуренция позволяет предприятиям развиваться и повышать качество своего товара, надо помогать отечественному бизнесу и формировать нужную для этого среду, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства во вторник провел стратсессию по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса.

"Здоровая конкуренция позволяет нашим предприятиям, даже лидерам в своих сегментах, продолжать двигаться вперед, повышать качество и привлекательность своего товара, совершенствовать производственные процессы, обновлять оборудование, внедрять лучшие практики и повышать производительность труда", - сказал в ходе стратсессии Мишустин

По его словам, такая работа особенно актуальна, когда перед страной стоят серьезные вызовы, в том числе связанные с возможными изменениями в глобальной торговле.