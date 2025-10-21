Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал развивать здоровую конкуренцию в отечественном бизнесе - РИА Новости, 21.10.2025
16:19 21.10.2025
Мишустин призвал развивать здоровую конкуренцию в отечественном бизнесе
Мишустин призвал развивать здоровую конкуренцию в отечественном бизнесе
60
Мишустин призвал развивать здоровую конкуренцию в отечественном бизнесе

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Здоровая конкуренция позволяет предприятиям развиваться и повышать качество своего товара, надо помогать отечественному бизнесу и формировать нужную для этого среду, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник провел стратсессию по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса.
"Здоровая конкуренция позволяет нашим предприятиям, даже лидерам в своих сегментах, продолжать двигаться вперед, повышать качество и привлекательность своего товара, совершенствовать производственные процессы, обновлять оборудование, внедрять лучшие практики и повышать производительность труда", - сказал в ходе стратсессии Мишустин.
По его словам, такая работа особенно актуальна, когда перед страной стоят серьезные вызовы, в том числе связанные с возможными изменениями в глобальной торговле.
"Этот фактор очень важно учитывать. Необходимо помогать отечественному бизнесу формировать среду, в которой удобно создавать и реализовывать проекты. И наличие равных условий предпринимательства – одна из фундаментальных составляющих успеха. Это важно и для сохранения динамики внутреннего производства", - добавил премьер-министр.
Российский бизнес адаптируется к ограничениям, заявил Горьков
18 октября, 15:54
