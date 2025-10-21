Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о кратном снижении наценок на товары - РИА Новости, 21.10.2025
16:06 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/mishustin-2049620731.html
Мишустин рассказал о кратном снижении наценок на товары
Мишустин рассказал о кратном снижении наценок на товары - РИА Новости, 21.10.2025
Мишустин рассказал о кратном снижении наценок на товары
Правительству РФ удалось добиться кратного снижения наценок на товары "первой цены" в рамках действующего национального плана развития конкуренции, сообщил... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:06:00+03:00
2025-10-21T16:06:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
https://ria.ru/20251015/ekonomika-2048476332.html
россия
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин рассказал о кратном снижении наценок на товары

Мишустин рассказал о кратном снижении наценок на товары первой цены

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правительству РФ удалось добиться кратного снижения наценок на товары "первой цены" в рамках действующего национального плана развития конкуренции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник провел стратсессию по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса. Мишустин напомнил, что в конце года завершается реализация национального плана развития конкуренции, рассчитанного на 2021-2025 годы.
"В его рамках проводился постоянный мониторинг в части продуктов питания. Велась работа и с торговыми сетями. Удалось добиться кратного снижения наценок по товарам так называемой "первой цены" в наиболее доступных своих сегментах", - сказал Мишустин.
Глава правительства напомнил, что кабмином утвержден новый план, рассчитанный на период до 2030 года. Он направлен на содействие в достижении национальных целей, которые определил президент РФ Владимир Путин, подчеркнул Мишустин.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий товаров
15 октября, 19:54
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
