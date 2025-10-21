https://ria.ru/20251021/mishustin-2049618204.html
Мишустин назвал отрасли, поддерживающие рост российской экономики
Мишустин назвал отрасли, поддерживающие рост российской экономики - РИА Новости, 21.10.2025
Мишустин назвал отрасли, поддерживающие рост российской экономики
Машиностроение, строительный сектор и сельское хозяйство поддерживают рост российской экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.10.2025
экономика
россия
михаил мишустин
россия
Мишустин заявил, что рост экономики РФ поддерживают машиностроение и агропром