https://ria.ru/20251021/mishustin-2049615217.html
Мишустин заявил о недопустимости злоупотреблений при самозанятости
Мишустин заявил о недопустимости злоупотреблений при самозанятости - РИА Новости, 21.10.2025
Мишустин заявил о недопустимости злоупотреблений при самозанятости
Важно, чтобы при использовании механизма самозанятости не было злоупотреблений, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:47:00+03:00
2025-10-21T15:47:00+03:00
2025-10-21T15:47:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
самозанятые
общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570126196_0:0:2673:1504_1920x0_80_0_0_51fc58ff0456ced154b6325999787317.jpg
https://ria.ru/20250513/putin-2016739145.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570126196_0:0:2673:2006_1920x0_80_0_0_f66780cf359d19432d429273bf835ebc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика, самозанятые, общество, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, самозанятые, Общество, Правительство РФ
Мишустин заявил о недопустимости злоупотреблений при самозанятости
Мишустин: при использовании механизма самозанятости недопустимы злоупотребления