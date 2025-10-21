Мишустин призвал закрывать лазейки в регулировании рынка труда

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Необходимо закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых для снижения налоговых выплат на социальное страхование, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.