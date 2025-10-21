Рейтинг@Mail.ru
15:41 21.10.2025
Мишустин призвал закрывать лазейки в регулировании рынка труда
экономика, россия, михаил мишустин, общество, правительство рф
Мишустин призвал закрывать лазейки в регулировании рынка труда

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Необходимо закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых для снижения налоговых выплат на социальное страхование, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник провел стратсессию по вопросу повышения эффективности экономики и обеспечения равных условий ведения бизнеса.
"Надо также закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование", - сказал Мишустин на стратсессии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин рассказал о развитии института самозанятых
13 мая, 18:30
 
