Мишустин призвал принять меры для усиления нацбренда "Сделано в России"
Нужно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.10.2025
