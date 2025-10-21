Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал принять меры для усиления нацбренда "Сделано в России" - РИА Новости, 21.10.2025
14:33 21.10.2025
Мишустин призвал принять меры для усиления нацбренда "Сделано в России"
Мишустин призвал принять меры для усиления нацбренда "Сделано в России"
Нужно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал принять меры для усиления нацбренда "Сделано в России"

Мишустин призвал усилить нацбренд "Сделано в России" внутри страны

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Нужно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нужно одновременно принимать меры для усиления национального бренда "Сделано в России" внутри страны, где он рождается", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
Российские технологии в мире: "Сделано в России" - знак успеха
17 октября, 12:55
