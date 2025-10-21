Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте экспорта в дружественные страны - РИА Новости, 21.10.2025
13:45 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/mishustin-2049576731.html
Мишустин рассказал о росте экспорта в дружественные страны
Мишустин рассказал о росте экспорта в дружественные страны
Экспорт РФ в дружественные страны последние четыре года устойчиво растет, в прошлом году он превысил 85%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.10.2025
экономика, россия, азия, африка, михаил мишустин, евразийский экономический союз, брикс
Экономика, Россия, Азия, Африка, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, БРИКС
Мишустин рассказал о росте экспорта в дружественные страны

Экспорт РФ в дружественные страны устойчиво растет последние четыре года

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экспорт РФ в дружественные страны последние четыре года устойчиво растет, в прошлом году он превысил 85%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что идет переориентация на перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Усиливается взаимодействие с государствами Азии, Африки, Латинской Америки.
"Экспорт в этих направлениях последние четыре года устойчиво растет. И если в 2021 году он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024 - уже превысил 85%. Практически двухкратное увеличение. И в текущем году такая тенденция продолжается", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании международного экспортного форума Сделано в России в Москве. 21 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Россия переориентируется на рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, заявил Мишустин
ЭкономикаРоссияАзияАфрикаМихаил МишустинЕвразийский экономический союзБРИКС
 
 
