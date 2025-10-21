https://ria.ru/20251021/mishustin-2049576731.html
Мишустин рассказал о росте экспорта в дружественные страны
Экспорт РФ в дружественные страны последние четыре года устойчиво растет, в прошлом году он превысил 85%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.10.2025
экономика
россия
азия
африка
михаил мишустин
евразийский экономический союз
брикс
Экспорт РФ в дружественные страны устойчиво растет последние четыре года