России есть что предложить международным партнерам, заявил Мишустин

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. России есть что предложить международным партнерам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы открыты для честного диалога и для взаимовыгодной торговли. Безусловно, у нас есть что предложить нашим международным партнерам", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
Он добавил, что в рамках форума в национальном центре "Россия" организована масштабная экспозиция целого ряда передовых разработок, инновационной продукции ведущих отечественных компаний.
Мишустин во вторник выступает на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России". В мероприятии также принимают участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".