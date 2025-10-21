Рейтинг@Mail.ru
Мишустин выступит на международном экспортном форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 21.10.2025
00:43 21.10.2025
Мишустин выступит на международном экспортном форуме "Сделано в России"
Мишустин выступит на международном экспортном форуме "Сделано в России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник выступит на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2025
экономика
россия
михаил мишустин
денис мантуров
антон алиханов
экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров, антон алиханов
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Антон Алиханов
Мишустин выступит на международном экспортном форуме "Сделано в России"

Мишустин выступит на пленарном заседании форума "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник выступит на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России", сообщила пресс-служба правительства.
"Двадцать первого октября Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России" на тему "Россия – миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе кабмина отметили, что в мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников.
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинДенис МантуровАнтон Алиханов
 
 
