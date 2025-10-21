Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 21.10.2025
Мирошник назвал число россиян, погибших за неделю от обстрелов ВСУ
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Двадцать мирных россиян погибли за прошедшую неделю от обстрелов ВСУ, ранены 85, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По данным, собранным и верифицированным службой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима, за минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 105 мирных жителей: ранены 85 человек, в том числе семь несовершеннолетних, погибли 20 человек, в том числе один несовершеннолетний", - заявил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 13-19 октября, который есть в распоряжении агентства.
Мирошник рассказал, по каким целям наносят удар ВСУ
Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3595 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 миллиметров), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие, уточнил посол МИД РФ.
«
"Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - заключил Мирошник.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами-участницами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Глава МИД РФ Сергей Лавров объявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
