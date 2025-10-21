Мирошник назвал число россиян, погибших за неделю от обстрелов ВСУ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Двадцать мирных россиян погибли за прошедшую неделю от обстрелов ВСУ, ранены 85, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3595 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 миллиметров), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие, уточнил посол МИД РФ.