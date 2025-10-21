https://ria.ru/20251021/minoborony-2049516305.html
Алаудинов предупредил Украину о демографической катастрофе
Алаудинов предупредил Украину о демографической катастрофе - РИА Новости, 21.10.2025
Алаудинов предупредил Украину о демографической катастрофе
Демографическая катастрофа может грозить Украине из-за потерь ВСУ на линии боевого соприкосновения, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T07:37:00+03:00
2025-10-21T07:37:00+03:00
2025-10-21T07:37:00+03:00
в мире
украина
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971436402_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_126121ad48be3b193c78571819f5713f.jpg
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971436402_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_61146cc9fb5713c5bba77a06d3f46db8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Алаудинов предупредил Украину о демографической катастрофе
Алаудинов: Украина может столкнуться с демографической катастрофой