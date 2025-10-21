Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов предупредил Украину о демографической катастрофе - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/minoborony-2049516305.html
Алаудинов предупредил Украину о демографической катастрофе
Алаудинов предупредил Украину о демографической катастрофе - РИА Новости, 21.10.2025
Алаудинов предупредил Украину о демографической катастрофе
Демографическая катастрофа может грозить Украине из-за потерь ВСУ на линии боевого соприкосновения, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T07:37:00+03:00
2025-10-21T07:37:00+03:00
в мире
украина
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971436402_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_126121ad48be3b193c78571819f5713f.jpg
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971436402_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_61146cc9fb5713c5bba77a06d3f46db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Алаудинов предупредил Украину о демографической катастрофе

Алаудинов: Украина может столкнуться с демографической катастрофой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 21 окт - РИА Новости. Демографическая катастрофа может грозить Украине из-за потерь ВСУ на линии боевого соприкосновения, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Алаудинов 17 октября рассказал РИА Новости, что число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии фронта составляет порядка 2 миллионов.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
20 октября, 19:06
"Мы видим, что руководству Украины абсолютно наплевать на мужскую часть населения, которая уничтожается. Украинская мужская часть, которая вылавливается на улицах как собаки, бросается на передовую. По сути своей, действительно, потери украинских формирований, которые уже, наверное, подошли к 2 миллионам человек, для них будут как демографическая катастрофа", - сказал Алаудинов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала