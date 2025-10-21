Через кинокартины Михалкова мир узнает Россию, заявил Нарышкин

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Через кинокартины режиссера Никиты Михалкова мир узнает Россию, ее историю, обычаи и традиции, открывает для себя истинную красоту и богатство русской души, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Во вторник Михалков отмечает 80-летний юбилей.
"Вы вошли в историю отечественного кинематографа благодаря ярким фильмам, ставшими классикой жанра и любимыми зрителями разных поколений. Ваше творчество, патриотизм и верность профессии подарило стране богатое культурное наследие, которое живет и будет жить долгие десятилетия вперед. Через Ваши картины мир узнает Россию, открывая истинную красоту и богатство русской души", - отметил Нарышкин в поздравительной телеграмме Михалкову, текст которой опубликован на сайте СВР.
Председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков - советский и российский кинорежиссер, актер и общественный деятель, обладатель мировых кинопремий "Оскар" ("Утомленные солнцем") и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, а также многочисленных отечественных наград. Кроме того, он является художественным руководителем театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", а также инициатором создания Евразийской академии и кинонаграды "Бриллиантовая бабочка". Михалков- автор и ведущий программы "Бесогон". Среди режиссерских работ Никиты Михалкова - "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Родня", "Сибирский цирюльник" и др. В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России.
