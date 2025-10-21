Через кинокартины Михалкова мир узнает Россию, заявил Нарышкин

«

"Вы вошли в историю отечественного кинематографа благодаря ярким фильмам, ставшими классикой жанра и любимыми зрителями разных поколений. Ваше творчество, патриотизм и верность профессии подарило стране богатое культурное наследие, которое живет и будет жить долгие десятилетия вперед. Через Ваши картины мир узнает Россию, открывая истинную красоту и богатство русской души", - отметил Нарышкин в поздравительной телеграмме Михалкову, текст которой опубликован на сайте СВР.