Рейтинг@Mail.ru
Через кинокартины Михалкова мир узнает Россию, заявил Нарышкин - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:59 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/mikhalkov-2049594231.html
Через кинокартины Михалкова мир узнает Россию, заявил Нарышкин
Через кинокартины Михалкова мир узнает Россию, заявил Нарышкин - РИА Новости, 21.10.2025
Через кинокартины Михалкова мир узнает Россию, заявил Нарышкин
Через кинокартины режиссера Никиты Михалкова мир узнает Россию, ее историю, обычаи и традиции, открывает для себя истинную красоту и богатство русской души,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:59:00+03:00
2025-10-21T14:59:00+03:00
культура
россия
никита михалков
сергей нарышкин
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049420238_0:109:1563:988_1920x0_80_0_0_44c2b376c066d823704146cadcfd29af.jpg
https://ria.ru/20251020/mihalkov-2049394169.html
https://ria.ru/20251020/mihalkov-2049415215.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049420238_0:29:1563:1201_1920x0_80_0_0_b9f37fa5cd9c75920ef0e54539c47e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никита михалков, сергей нарышкин, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Культура, Россия, Никита Михалков, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Через кинокартины Михалкова мир узнает Россию, заявил Нарышкин

Нарышкин: через кинокартины Михалкова мир узнает Россию и красоту русской души

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНародный артист России кинорежиссер Никита Михалков
Народный артист России кинорежиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Народный артист России кинорежиссер Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Через кинокартины режиссера Никиты Михалкова мир узнает Россию, ее историю, обычаи и традиции, открывает для себя истинную красоту и богатство русской души, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Во вторник Михалков отмечает 80-летний юбилей.
Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Михалков служит России, заявил Путин
20 октября, 15:17
«

"Вы вошли в историю отечественного кинематографа благодаря ярким фильмам, ставшими классикой жанра и любимыми зрителями разных поколений. Ваше творчество, патриотизм и верность профессии подарило стране богатое культурное наследие, которое живет и будет жить долгие десятилетия вперед. Через Ваши картины мир узнает Россию, открывая истинную красоту и богатство русской души", - отметил Нарышкин в поздравительной телеграмме Михалкову, текст которой опубликован на сайте СВР.

Председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков - советский и российский кинорежиссер, актер и общественный деятель, обладатель мировых кинопремий "Оскар" ("Утомленные солнцем") и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, а также многочисленных отечественных наград. Кроме того, он является художественным руководителем театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", а также инициатором создания Евразийской академии и кинонаграды "Бриллиантовая бабочка". Михалков- автор и ведущий программы "Бесогон". Среди режиссерских работ Никиты Михалкова - "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Родня", "Сибирский цирюльник" и др. В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России.
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Михалкова наградили медалью Госдумы за вклад в развитие культуры
20 октября, 16:52
 
КультураРоссияНикита МихалковСергей НарышкинВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала