Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова орденом Славы и чести (I степени) Русской православной церкви за заслуги в области культуры и в связи с 80-летием.
"Во внимание к Вашим заслугам и в связи с 80-летием полагаю справедливым удостоить Вас ордена Славы и чести (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх отметил яркую и многогранную творческую деятельность режиссера, фильмы которого стали классикой и вошли в золотой фонд советского, российского и мирового кинематографа.
"Господь наделил Вас различными способностями и дарованиями. Отрадно отметить, что как актер, режиссер, сценарист, писатель и телеведущий Вы на протяжении многих лет не только вносите значимый вклад в развитие российского искусства, но и приобщаете современников к непреходящим духовно-нравственным ценностям", - подчеркнул патриарх.
Предстоятель Русской православной церкви выразил особую благодарность юбиляру за активное участие в мероприятиях, организуемых Патриаршим советом по культуре, членом которого Михалков является.
Председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков - советский и российский кинорежиссер, актер и общественный деятель, обладатель мировых кинопремий "Оскар" ("Утомленные солнцем") и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, а также многочисленных отечественных наград. Кроме того, он является художественным руководителем театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", а также инициатором создания Евразийской академии и кинонаграды "Бриллиантовая бабочка". Михалков- автор и ведущий программы "Бесогон". Среди режиссерских работ Никиты Михалкова - "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Родня", "Сибирский цирюльник" и др. В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России.