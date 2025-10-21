Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени
Религия
 
14:04 21.10.2025
Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени
Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени - РИА Новости, 21.10.2025
Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова орденом Славы и чести (I степени) Русской православной церкви за... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:04:00+03:00
2025-10-21T14:04:00+03:00
общество
россия
никита михалков
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
общество, россия, никита михалков, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Общество, Россия, Никита Михалков, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия

Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени

© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени
Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова орденом Славы и чести (I степени) Русской православной церкви за заслуги в области культуры и в связи с 80-летием.
"Во внимание к Вашим заслугам и в связи с 80-летием полагаю справедливым удостоить Вас ордена Славы и чести (I степени)", - говорится в поздравлении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх отметил яркую и многогранную творческую деятельность режиссера, фильмы которого стали классикой и вошли в золотой фонд советского, российского и мирового кинематографа.
"Господь наделил Вас различными способностями и дарованиями. Отрадно отметить, что как актер, режиссер, сценарист, писатель и телеведущий Вы на протяжении многих лет не только вносите значимый вклад в развитие российского искусства, но и приобщаете современников к непреходящим духовно-нравственным ценностям", - подчеркнул патриарх.
Предстоятель Русской православной церкви выразил особую благодарность юбиляру за активное участие в мероприятиях, организуемых Патриаршим советом по культуре, членом которого Михалков является.
Председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков - советский и российский кинорежиссер, актер и общественный деятель, обладатель мировых кинопремий "Оскар" ("Утомленные солнцем") и "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, а также многочисленных отечественных наград. Кроме того, он является художественным руководителем театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", а также инициатором создания Евразийской академии и кинонаграды "Бриллиантовая бабочка". Михалков- автор и ведущий программы "Бесогон". Среди режиссерских работ Никиты Михалкова - "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Родня", "Сибирский цирюльник" и др. В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России.
