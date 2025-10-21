Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова орденом Славы и чести I степени

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова орденом Славы и чести (I степени) Русской православной церкви за заслуги в области культуры и в связи с 80-летием.

Патриарх отметил яркую и многогранную творческую деятельность режиссера, фильмы которого стали классикой и вошли в золотой фонд советского, российского и мирового кинематографа.

"Господь наделил Вас различными способностями и дарованиями. Отрадно отметить, что как актер, режиссер, сценарист, писатель и телеведущий Вы на протяжении многих лет не только вносите значимый вклад в развитие российского искусства, но и приобщаете современников к непреходящим духовно-нравственным ценностям", - подчеркнул патриарх.