В МИД России опровергли фейк о беседе Захаровой с грузинским политиком - РИА Новости, 21.10.2025
21:48 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/mid-2049712473.html
В МИД России опровергли фейк о беседе Захаровой с грузинским политиком
В МИД России опровергли фейк о беседе Захаровой с грузинским политиком
Сообщения о беседе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой с лидером одной из грузинских партий относительно перспектив переговорного формата... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
россия
грузия
закавказье
мария захарова
оон
обсе
нато
россия
грузия
закавказье
в мире, россия, грузия, закавказье, мария захарова, оон, обсе, нато
В мире, Россия, Грузия, Закавказье, Мария Захарова, ООН, ОБСЕ, НАТО
В МИД России опровергли фейк о беседе Захаровой с грузинским политиком

МИД РФ опроверг сообщения о беседе Захаровой с лидером грузинской партии Пипией

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Сообщения о беседе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой с лидером одной из грузинских партий относительно перспектив переговорного формата Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье не соответствуют действительности, заявил во вторник МИД России.
«

"Был опубликован вброс о якобы имевшей место беседе официального представителя МИД России Марии Захаровой с лидером грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамукой Пипией относительно перспектив работы переговорного формата Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье…. Это ложь и фейк: ничего подобного не было ", - сказано в заявлении в Telegram-канале министерства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Захарова обвинила Запад в информационной войне против России
9 октября, 14:09
Как отметили в министерстве, сообщения разместил региональный проект СМИ-иноагента "Радио Свобода".
"Дезинформация и провокации – вот единственные задачи этого так называемого портала", - подчеркнули в министерстве.
В то же время МИД РФ напомнил, что Россия, её абхазские и югоосетинские союзники последовательно выступают в поддержку Международных дискуссий, которые на сегодняшний день остаются единственной согласованной многосторонней площадкой для обсуждения постконфликтного восстановления отношений Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
С 2008 года в Женеве проходят Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) с участием представителей Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Евросоюза.
МИД России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией
8 августа, 00:22
Москва, Сухум и Цхинвал в рамках этих дискуссий настаивают на предоставлении со стороны Тбилиси гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала, оформленных в виде соответствующего юридически обязывающего соглашения. По заявлению МИД РФ, необходимость скорейшего принятия указанных мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силой контроля со стороны Тбилиси над бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях блока. При этом участники дискуссий констатируют относительное спокойствие "на земле".
Кроме того, в условиях фактической потери Швейцарией декларируемого нейтрального статуса из-за присоединения к вводимым "коллективным Западом" санкционным режимам в отношении Москвы вопрос о переносе регулярных заседаний МДЗ из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место сохраняет актуальность.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Жизнь на Западе превратилась в дипфейк, заявила Захарова
28 мая, 10:36
 
В миреРоссияГрузияЗакавказьеМария ЗахароваООНОБСЕНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
