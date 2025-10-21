В МИД России опровергли фейк о беседе Захаровой с грузинским политиком

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Сообщения о беседе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой с лидером одной из грузинских партий относительно перспектив переговорного формата Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье не соответствуют действительности, заявил во вторник МИД России.
«
"Был опубликован вброс о якобы имевшей место беседе официального представителя МИД России Марии Захаровой с лидером грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамукой Пипией относительно перспектив работы переговорного формата Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье…. Это ложь и фейк: ничего подобного не было ", - сказано в заявлении в Telegram-канале министерства.
Захарова обвинила Запад в информационной войне против России
9 октября, 14:09
Как отметили в министерстве, сообщения разместил региональный проект СМИ-иноагента "Радио Свобода".
"Дезинформация и провокации – вот единственные задачи этого так называемого портала", - подчеркнули в министерстве.
В то же время МИД РФ напомнил, что Россия, её абхазские и югоосетинские союзники последовательно выступают в поддержку Международных дискуссий, которые на сегодняшний день остаются единственной согласованной многосторонней площадкой для обсуждения постконфликтного восстановления отношений Абхазии и Южной Осетии с Грузией.
МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией
8 августа, 00:22
Москва, Сухум и Цхинвал в рамках этих дискуссий настаивают на предоставлении со стороны Тбилиси гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала, оформленных в виде соответствующего юридически обязывающего соглашения. По заявлению МИД РФ, необходимость скорейшего принятия указанных мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силой контроля со стороны Тбилиси над бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях блока. При этом участники дискуссий констатируют относительное спокойствие "на земле".
Кроме того, в условиях фактической потери Швейцарией декларируемого нейтрального статуса из-за присоединения к вводимым "коллективным Западом" санкционным режимам в отношении Москвы вопрос о переносе регулярных заседаний МДЗ из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место сохраняет актуальность.