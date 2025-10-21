Рейтинг@Mail.ru
МИД не исключил попыток ЕС помешать встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 21.10.2025
10:25 21.10.2025
МИД не исключил попыток ЕС помешать встрече Путина и Трампа
В РФ не исключают, что страны ЕС будут пытаться помешать проведению возможной новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы
в мире, россия, сша, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
МИД не исключил попыток ЕС помешать встрече Путина и Трампа

Рябков не исключил, что ЕС попытается помешать новой встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В РФ не исключают, что страны ЕС будут пытаться помешать проведению возможной новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Страны, входящие в ЕС и НАТО работают на слом всего. Нет ни одного сюжета, который для них представлял бы интерес, кроме как интерес нанести ущерб России, урон, подорвать наши позиции, сделать сложнее решение задач, которые стоят перед нами. Это единственная цель всей политики Евросоюза. На сегодня это наиболее деструктивная сила на международной арене", - сказал Рябков журналистам.
"Неудивительно, что они занимаются разного рода политическими подрывными акциями. Мы к этому готовы. У нас есть понимание как этому противостоять", - заключил Рябков.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
СМИ: Лондон пытается сорвать встречу Путина и Трампа
Вчера, 10:22
 
В миреРоссияСШАСергей РябковВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
