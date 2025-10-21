Рейтинг@Mail.ru
16:27 21.10.2025
Telegram и WhatsApp возобновили работу на юге России
Telegram и WhatsApp возобновили работу на юге России
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
КРАСНОДАР/МАХАЧКАЛА/РОСТОВ-НА-ДОНУ/СИМФЕРОПОЛЬ/СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская), в работе которых наблюдались сбои на юге России, практически полностью возобновили работу, передают корреспонденты РИА Новости.
Массовый сбой произошел во вторник днем: в Ростове-на-Дону мессенджеры перестали работать даже при проводном интернете, в Краснодаре и Сочи - с большими перебоями. При этом мобильный интернет работал в зависимости от оператора связи. Такая ситуация наблюдалась несколько часов.
Корреспонденты передают, что в Ростове-на-Дону и Краснодаре работа мессенджеров восстановилась полностью, в Сочи еще периодически наблюдаются сбои в работе Telegram. В Крыму с проводным интернетом все работает стабильно.
При этом в Махачкале мессенджеры продолжают работать только с подключенными VPN-сервисами, а без них - нет, однако данная ситуация наблюдается уже около полутора лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
У некоторых россиян снова заработали звонки в Telegram и WhatsApp
