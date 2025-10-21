Гуцан рассказал о мерах противодействия киберпреступности

ДУШАНБЕ, 21 окт - РИА Новости. Генпрокурор России Александр Гуцан рассказал о принятых в РФ мерах противодействия киберпреступности.

"В первую очередь усилия сосредоточены на лишении преступников анонимности. Для предотвращения мошеннических звонков с подменных номеров введена единая система "Антифрод". К ней подключено свыше 1 тысячи операторов связи, для которых установлена административная ответственность за пропуск таких вызовов", - отметил генпрокурор, выступая на заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств - участников СНГ

"В результате ежемесячно блокируются десятки миллионов соединений. Коммуникации преступников с потенциальными жертвами посредством подменной телефонии сократились до единичных случаев", - заметил он.

Кроме того, ограничена продажа сим-карт в одни руки - их активация возможна только путем предоставления полных данных о личности абонента и привязки к конкретному устройству, а для иностранных граждан предусмотрена биометрическая идентификация. Установлен полный запрет на использование незарегистрированных сим-карт.

Ответственность за помощь киберпреступникам

В апреле этого года, отметил генпрокурор, отрегулированы условия работы виртуальных АТС и сим-боксов - теперь это возможно только при наличии договора с оператором связи, раскрытии данных о целях и адресах установки оборудования. А за незаконное использование таких устройств установлена уголовная ответственность. Криминализированы также организация и участие в передаче абонентских номеров третьим лицам и распространении предложений об услугах VPN.

Кроме того, ограничены голосовые и видеозвонки в мессенджерах, использовавшихся в противоправных целях.

Защита в банках

Помимо этого, подчеркнул генпрокурор, приняты значимые поправки по укреплению финансовой безопасности в банковском секторе. На банки возложены обязанности по приостановке денежных переводов и снятия наличных при подозрении о том, что их клиент стал жертвой мошенников, а также по возврату потерпевшему денег в случае ненадлежащего обеспечения их сохранности.

Также финансовые учреждения должны самостоятельно формировать базу и приостанавливать обслуживание так называемых дропперов, предоставивших доступ к своим счетам для выведения на них похищенных денег. "По нашей инициативе для таких лиц установлена уголовная ответственность за совершение в противоправных целях операций со своими картами и их передачу в пользу третьих лиц", - добавил генпрокурор.

Для профилактики вовлечения в преступную деятельность подростков предоставление им банковских продуктов теперь доступно только с согласия их законных представителей, а Уголовно-процессуальный кодекс дополнен механизмом внесудебной блокировки на срок до 10 суток операций по счетам со средствами, полученными преступным путем.

Персональные данные

"В дополнение к этому приняты наши предложения об ужесточении уголовной ответственности за незаконный сбор и распространение персональных данных. Как правило, именно они используются для отработки индивидуального сценария с целью вхождения в доверие к жертвам", - подчеркнул генпрокурор. Для компаний, допустивших утечки личных сведений, введены оборотные штрафы.