Рейтинг@Mail.ru
Гуцан рассказал о мерах противодействия киберпреступности - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/mery-2049540816.html
Гуцан рассказал о мерах противодействия киберпреступности
Гуцан рассказал о мерах противодействия киберпреступности - РИА Новости, 21.10.2025
Гуцан рассказал о мерах противодействия киберпреступности
Генпрокурор России Александр Гуцан рассказал о принятых в РФ мерах противодействия киберпреступности. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:11:00+03:00
2025-10-21T11:11:00+03:00
технологии
россия
александр гуцан
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
https://ria.ru/20251021/mvd-2049534540.html
https://ria.ru/20251021/moshennichestvo-2049513582.html
https://ria.ru/20240910/mvd-1971864133.html
https://ria.ru/20251020/mvd-2049294932.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, александр гуцан, снг
Технологии, Россия, Александр Гуцан, СНГ
Гуцан рассказал о мерах противодействия киберпреступности

Генпрокурор Гуцан рассказал о принятых мерах противодействия киберпреступности

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 21 окт - РИА Новости. Генпрокурор России Александр Гуцан рассказал о принятых в РФ мерах противодействия киберпреступности.
"В первую очередь усилия сосредоточены на лишении преступников анонимности. Для предотвращения мошеннических звонков с подменных номеров введена единая система "Антифрод". К ней подключено свыше 1 тысячи операторов связи, для которых установлена административная ответственность за пропуск таких вызовов", - отметил генпрокурор, выступая на заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств - участников СНГ.
Пользователь социальных сетей - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
Вчера, 10:32
"В результате ежемесячно блокируются десятки миллионов соединений. Коммуникации преступников с потенциальными жертвами посредством подменной телефонии сократились до единичных случаев", - заметил он.
Кроме того, ограничена продажа сим-карт в одни руки - их активация возможна только путем предоставления полных данных о личности абонента и привязки к конкретному устройству, а для иностранных граждан предусмотрена биометрическая идентификация. Установлен полный запрет на использование незарегистрированных сим-карт.
Ответственность за помощь киберпреступникам
В апреле этого года, отметил генпрокурор, отрегулированы условия работы виртуальных АТС и сим-боксов - теперь это возможно только при наличии договора с оператором связи, раскрытии данных о целях и адресах установки оборудования. А за незаконное использование таких устройств установлена уголовная ответственность. Криминализированы также организация и участие в передаче абонентских номеров третьим лицам и распространении предложений об услугах VPN.
Кроме того, ограничены голосовые и видеозвонки в мессенджерах, использовавшихся в противоправных целях.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Эксперт назвал четыре основные мошеннические схемы осени
Вчера, 07:03
Защита в банках
Помимо этого, подчеркнул генпрокурор, приняты значимые поправки по укреплению финансовой безопасности в банковском секторе. На банки возложены обязанности по приостановке денежных переводов и снятия наличных при подозрении о том, что их клиент стал жертвой мошенников, а также по возврату потерпевшему денег в случае ненадлежащего обеспечения их сохранности.
Также финансовые учреждения должны самостоятельно формировать базу и приостанавливать обслуживание так называемых дропперов, предоставивших доступ к своим счетам для выведения на них похищенных денег. "По нашей инициативе для таких лиц установлена уголовная ответственность за совершение в противоправных целях операций со своими картами и их передачу в пользу третьих лиц", - добавил генпрокурор.
Для профилактики вовлечения в преступную деятельность подростков предоставление им банковских продуктов теперь доступно только с согласия их законных представителей, а Уголовно-процессуальный кодекс дополнен механизмом внесудебной блокировки на срок до 10 суток операций по счетам со средствами, полученными преступным путем.
Киберпреступления - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В МВД сообщили о росте числа киберпреступлений
10 сентября 2024, 16:02
Персональные данные
"В дополнение к этому приняты наши предложения об ужесточении уголовной ответственности за незаконный сбор и распространение персональных данных. Как правило, именно они используются для отработки индивидуального сценария с целью вхождения в доверие к жертвам", - подчеркнул генпрокурор. Для компаний, допустивших утечки личных сведений, введены оборотные штрафы.
"Законодательство достаточно новое, поэтому перед прокурорами поставлена задача непосредственно участвовать в формировании правоприменительной практики", - подчеркнул Александр Гуцан.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МВД объяснило, как мошенники охотятся за корпоративными SIM-картами
20 октября, 09:42
 
ТехнологииРоссияАлександр ГуцанСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала