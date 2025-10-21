РЭЦ и Ассоциация "НОТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Ассоциация "Национальное объединение технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством" (НОТЕХ) заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР (Группа РЭЦ) Никита Гусаков и президент Ассоциации "НОТЕХ" Алексей Никитин на полях форума "Сделано в России".

"Соглашение направлено на развитие экспорта высокотехнологичной продукции и услуг российских компаний, а также на совместную работу над инициативами в этой сфере. Это важный шаг для расширения возможностей инжиниринговых компаний на международных рынках", — отметил Гусаков.

Стороны договорились о поддержке экспорта продукции и услуг компаний — членов Ассоциации, а также разработке проектов по стимулированию экспорта. Кроме того, РЭЦ окажет компаниям Ассоциации консультационную и информационную помощь в вопросах экспортной деятельности.

"Подписание меморандума с РЭЦ открывает новые перспективы для участников "НОТЕХ", переводя работу по поддержке экспорта строительного инжиниринга в практическую плоскость. Мы рассчитываем, что, объединив усилия, мы сможем реально помочь отечественным инжиниринговым компаниям наращивать экспорт и выходить на глобальные рынки более эффективно. Это стратегический шаг, который откроет для них новые горизонты", — в свою очередь подчеркнул Никитин.

Меморандум вступил в силу с момента подписания и закладывает основу для долгосрочного взаимодействия между организациями.

Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".