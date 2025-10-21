Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и Ассоциация "НОТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 21.10.2025
19:49 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/memorandum--2049692941.html
РЭЦ и Ассоциация "НОТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве
РЭЦ и Ассоциация "НОТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 21.10.2025
РЭЦ и Ассоциация "НОТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Ассоциация "Национальное объединение технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:49:00+03:00
2025-10-21T19:49:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049692621_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6b32f51ce3448be72198ef661be5d859.jpg
1920
1920
true
экономика
Экономика
РЭЦ и Ассоциация "НОТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве

РЭЦ и Ассоциация "НОТЕХ" заключили меморандум о взаимопонимании

© Фото : пресс-служба РЭЦСтарший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР (Группа РЭЦ) Никита Гусаков и президент Ассоциации "НОТЕХ" Алексей Никитин
Старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР (Группа РЭЦ) Никита Гусаков и президент Ассоциации НОТЕХ Алексей Никитин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР (Группа РЭЦ) Никита Гусаков и президент Ассоциации "НОТЕХ" Алексей Никитин
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Ассоциация "Национальное объединение технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством" (НОТЕХ) заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР (Группа РЭЦ) Никита Гусаков и президент Ассоциации "НОТЕХ" Алексей Никитин на полях форума "Сделано в России".
"Соглашение направлено на развитие экспорта высокотехнологичной продукции и услуг российских компаний, а также на совместную работу над инициативами в этой сфере. Это важный шаг для расширения возможностей инжиниринговых компаний на международных рынках", — отметил Гусаков.
Председатель правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Петр Засельский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Спрос на цифровую платежную систему растет в ВЭД
Вчера, 19:43
Стороны договорились о поддержке экспорта продукции и услуг компаний — членов Ассоциации, а также разработке проектов по стимулированию экспорта. Кроме того, РЭЦ окажет компаниям Ассоциации консультационную и информационную помощь в вопросах экспортной деятельности.
"Подписание меморандума с РЭЦ открывает новые перспективы для участников "НОТЕХ", переводя работу по поддержке экспорта строительного инжиниринга в практическую плоскость. Мы рассчитываем, что, объединив усилия, мы сможем реально помочь отечественным инжиниринговым компаниям наращивать экспорт и выходить на глобальные рынки более эффективно. Это стратегический шаг, который откроет для них новые горизонты", — в свою очередь подчеркнул Никитин.
Меморандум вступил в силу с момента подписания и закладывает основу для долгосрочного взаимодействия между организациями.
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и первый проректор МФТИ Елена Анохова - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Школа экспорта РЭЦ и МФТИ будут вместе готовить молодых специалистов
Вчера, 19:46
 
