РЭЦ и Ассоциация "НОТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Ассоциация "Национальное объединение технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством" (НОТЕХ) заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР (Группа РЭЦ) Никита Гусаков и президент Ассоциации "НОТЕХ" Алексей Никитин на полях форума "Сделано в России".
"Соглашение направлено на развитие экспорта высокотехнологичной продукции и услуг российских компаний, а также на совместную работу над инициативами в этой сфере. Это важный шаг для расширения возможностей инжиниринговых компаний на международных рынках", — отметил Гусаков.
Стороны договорились о поддержке экспорта продукции и услуг компаний — членов Ассоциации, а также разработке проектов по стимулированию экспорта. Кроме того, РЭЦ окажет компаниям Ассоциации консультационную и информационную помощь в вопросах экспортной деятельности.
"Подписание меморандума с РЭЦ открывает новые перспективы для участников "НОТЕХ", переводя работу по поддержке экспорта строительного инжиниринга в практическую плоскость. Мы рассчитываем, что, объединив усилия, мы сможем реально помочь отечественным инжиниринговым компаниям наращивать экспорт и выходить на глобальные рынки более эффективно. Это стратегический шаг, который откроет для них новые горизонты", — в свою очередь подчеркнул Никитин.
Меморандум вступил в силу с момента подписания и закладывает основу для долгосрочного взаимодействия между организациями.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".