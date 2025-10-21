Рейтинг@Mail.ru
"Дифорд" запустит производство мебели при поддержке костромских властей
Костромская область
Костромская область
 
22:13 21.10.2025
"Дифорд" запустит производство мебели при поддержке костромских властей
"Дифорд" запустит производство мебели при поддержке костромских властей
Предприятие "Дифорд" запустит производство мебели в Костромской области благодаря поддержке властей региона, сообщила пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 21.10.2025
"Дифорд" запустит производство мебели при поддержке костромских властей

Предприятие "Дифорд" запустит производство мебели в Костромской области

КОСТРОМА, 21 окт – РИА Новости. Предприятие "Дифорд" запустит производство мебели в Костромской области благодаря поддержке властей региона, сообщила пресс-служба обладминистрации.
Предприятие по выпуску межкомнатных дверей под брендом "Дифорд" функционирует с 2010 года. В месяц там производят около 30 тысяч дверных полотен. Современное оборудование и новые улучшенные технологии позволяют изготавливать продукцию с высокими потребительскими свойствами, которая пользуется спросом в России и в странах СНГ.
Как рассказал губернатору Костромской области Сергею Ситникову учредитель компании Сергей Павлинов, предприятие за 2024 год увеличило выпуск продукции на 18%, в 2025 году также идет с превышением объемов. В том числе, это результат поддержки региона, подчеркнул Павлинов.
Четыре года назад руководитель компании обратился к губернатору за помощью с земельным участком для расширения производства. Сегодня главе региона представили новые объекты, которые разместились на дополнительных площадях. Уже работает стеклянный цех. Производственное здание и склад готовой продукции готовят к вводу в эксплуатацию в ближайшее время.
«
"На этом участке мы уже ввели в эксплуатацию стеклянный цех площадью 2,5 тысячи квадратных метров, и сейчас подготавливаем еще 6 тысяч квадратных метров производственных площадей", - отметил Сергей Павлинов.
По его словам, в новых цехах откроется производство нового вида продукции - мебели. Договоренность о поставках древесных плит уже достигнута с костромской компанией "Свисс-кроно".
С главой региона учредитель компании обсудил дальнейшие планы по развитию производства. Компания готова дальше расширяться, рассказал Павлинов.
"Главе Костромского района даны поручения по подбору подходящего участка рядом с территорией завода. Главе сельского поселения поставлена задача обеспечить подсыпку дороги к предприятию. Глава региона обратил внимание, что необходимо активнее знакомить компании с местным производителем качественной продукции", - сообщили в областной администрации.
 
