"Дифорд" запустит производство мебели при поддержке костромских властей

Четыре года назад руководитель компании обратился к губернатору за помощью с земельным участком для расширения производства. Сегодня главе региона представили новые объекты, которые разместились на дополнительных площадях. Уже работает стеклянный цех. Производственное здание и склад готовой продукции готовят к вводу в эксплуатацию в ближайшее время.