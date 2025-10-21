Рейтинг@Mail.ru
Маск оскорбил временного главу НАСА - РИА Новости, 21.10.2025
18:52 21.10.2025 (обновлено: 19:56 21.10.2025)
Маск оскорбил временного главу НАСА
в мире
илон маск
наса
spacex
космос
космос - риа наука
сша
министерство транспорта сша
космос
сша
в мире, илон маск, наса, spacex, космос, космос - риа наука, сша, министерство транспорта сша
В мире, Илон Маск, НАСА, SpaceX, Космос, Космос - РИА Наука, США, Министерство транспорта США
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск саркастично переделал фамилию главы американского Минтранса и исполняющего обязанности главы НАСА Шона Даффи, превратив ее в оскорбление.
«
"Шон Дамми", — написал он в ответ на публикацию в соцсети X с упоминанием Даффи.
Позже Маск прокомментировал сообщение, в котором утверждалось, что Даффи якобы добивается интеграции НАСА в Министерство транспорта, которое возглавляет.
"Шон Дамми пытается убить НАСА!" — подчеркнул он.
Ранее Даффи заявлял, что предоставил новую лунную программу "Артемида-3" конкурентам SpaceX из-за неспособности компании Маска соблюсти установленные сроки.
В миреИлон МаскНАСАSpaceXКосмосКосмос - РИА НаукаСШАМинистерство транспорта США
 
 
