Маск оскорбил временного главу НАСА
Маск оскорбил временного главу НАСА - РИА Новости, 21.10.2025
Маск оскорбил временного главу НАСА
Американский предприниматель Илон Маск саркастично переделал фамилию главы американского Минтранса и исполняющего обязанности главы НАСА Шона Даффи, превратив...
космос
сша
Маск оскорбил временного главу НАСА
Маск исковеркал фамилию временного главы НАСА Даффи, превратив ее в оскорбление