Отец Илона Маска приехал в Татарстан
14:56 21.10.2025 (обновлено: 15:27 21.10.2025)
Отец Илона Маска приехал в Татарстан
Отец Илона Маска приехал в Татарстан
Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, приехал в Татарстан, где знакомится с ключевыми направлениями развития IT-отрасли республики,... РИА Новости, 21.10.2025
казань
иннополис (татарстан)
илон маск
эррол маск
казань
иннополис (татарстан)
казань, иннополис (татарстан), илон маск, эррол маск
Казань, Иннополис (Татарстан), Илон Маск, Эррол Маск
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на встрече со студентами в Иннополисе
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на встрече со студентами в Иннополисе
КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, приехал в Татарстан, где знакомится с ключевыми направлениями развития IT-отрасли республики, говорится в сообщении ИТ-парка имени Башира Рамеева.
"В ходе визита Эррол Маск побывал в ИТ-парке на Петербургской и ИТ-парке имени Башира Рамеева, где познакомился с ключевыми направлениями развития IT-отрасли Татарстана", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном
18 октября, 07:45
В частности, в ИТ-парке имени Башира Рамеева гость осмотрел Cyber Park Arena, детский ИТ-парк, а также пообщался с резидентами технопарка, представившими свои инновационные проекты и разработки. Маск отметил высокий уровень инфраструктуры и потенциал региональной IT-экосистемы.
Эррол Маск также встретился со студентами университета. Ранее он отмечал, что Казань и Иннополис интересны ему университетами и развитием искусственного интеллекта.
ИТ-парк имени Башира Рамеева ориентирован на создание комфортных условий для цифровой индустрии. Главная цель - способствовать развитию стартапов, ИТ-компаний, помогать творческой инициативной молодежи и представителям инвестфондов. Общая площадь объекта - более 47 тысяч квадратных метров, где разместились детский ИТ-парк, киберарена, киберполигон, конференц-залы, переговорные комнаты, бизнес-инкубатор, офисы, спортзал.
Зрительный зал Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Эррол Маск назвал Большой театр выдающимся
18 октября, 07:58
 
