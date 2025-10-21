https://ria.ru/20251021/mask-2049593666.html
Отец Илона Маска приехал в Татарстан
Отец Илона Маска приехал в Татарстан - РИА Новости, 21.10.2025
Отец Илона Маска приехал в Татарстан
Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, приехал в Татарстан, где знакомится с ключевыми направлениями развития IT-отрасли республики,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:56:00+03:00
2025-10-21T14:56:00+03:00
2025-10-21T15:27:00+03:00
казань
иннополис (татарстан)
илон маск
эррол маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049587753_0:106:3072:1833_1920x0_80_0_0_879538fce049855f7f12cdc267bc7853.jpg
https://ria.ru/20251018/moskva-2049042888.html
https://ria.ru/20251018/mask-2049044265.html
казань
иннополис (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049587753_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d55dc4b2decec2bba51c0b657617e94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, иннополис (татарстан), илон маск, эррол маск
Казань, Иннополис (Татарстан), Илон Маск, Эррол Маск
Отец Илона Маска приехал в Татарстан
Отец Илона Маска приехал в Татарстан для знакомства с IT-отраслью республики
КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, приехал в Татарстан, где знакомится с ключевыми направлениями развития IT-отрасли республики, говорится в сообщении ИТ-парка имени Башира Рамеева.
"В ходе визита Эррол Маск
побывал в ИТ-парке на Петербургской и ИТ-парке имени Башира Рамеева, где познакомился с ключевыми направлениями развития IT-отрасли Татарстана", - говорится в сообщении.
В частности, в ИТ-парке имени Башира Рамеева гость осмотрел Cyber Park Arena, детский ИТ-парк, а также пообщался с резидентами технопарка, представившими свои инновационные проекты и разработки. Маск отметил высокий уровень инфраструктуры и потенциал региональной IT-экосистемы.
Эррол Маск также встретился со студентами университета. Ранее он отмечал, что Казань
и Иннополис
интересны ему университетами и развитием искусственного интеллекта.
ИТ-парк имени Башира Рамеева ориентирован на создание комфортных условий для цифровой индустрии. Главная цель - способствовать развитию стартапов, ИТ-компаний, помогать творческой инициативной молодежи и представителям инвестфондов. Общая площадь объекта - более 47 тысяч квадратных метров, где разместились детский ИТ-парк, киберарена, киберполигон, конференц-залы, переговорные комнаты, бизнес-инкубатор, офисы, спортзал.