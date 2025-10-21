Отец Илона Маска приехал в Татарстан

Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на встрече со студентами в Иннополисе

Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск на встрече со студентами в Иннополисе

КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, приехал в Татарстан, где знакомится с ключевыми направлениями развития IT-отрасли республики, говорится в сообщении ИТ-парка имени Башира Рамеева.

"В ходе визита Эррол Маск побывал в ИТ-парке на Петербургской и ИТ-парке имени Башира Рамеева, где познакомился с ключевыми направлениями развития IT-отрасли Татарстана", - говорится в сообщении.

В частности, в ИТ-парке имени Башира Рамеева гость осмотрел Cyber Park Arena, детский ИТ-парк, а также пообщался с резидентами технопарка, представившими свои инновационные проекты и разработки. Маск отметил высокий уровень инфраструктуры и потенциал региональной IT-экосистемы.

Эррол Маск также встретился со студентами университета. Ранее он отмечал, что Казань Иннополис интересны ему университетами и развитием искусственного интеллекта.