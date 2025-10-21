https://ria.ru/20251021/makeevka-2049606666.html
В Макеевке при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
В Макеевке при атаке дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 21.10.2025
В Макеевке при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
Жительница Червоногвардейского района Макеевки в ДНР получила ранения, предположительно, в результате атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Жительница Червоногвардейского района Макеевки в ДНР получила ранения, предположительно, в результате атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
Удар беспилотника пришелся по частному сектору вблизи жилых домов. В результате взрыва повреждения получили несколько домов. Ранена одна мирная жительница.
"Я шла из спальни в зал, и меня резко как будто кто-то толкнул, а потом по голове стукнуло", - рассказала журналистам пострадавшая Ирина Федоренко.