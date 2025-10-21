Рейтинг@Mail.ru
В Макеевке при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
15:32 21.10.2025 (обновлено: 18:50 21.10.2025)
В Макеевке при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
Жительница Червоногвардейского района Макеевки в ДНР получила ранения, предположительно, в результате атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате атаки БПЛА в Червоногвардейском районе Макеевки в ДНР. 21 октября 2025
Жилой дом, пострадавший в результате атаки БПЛА в Червоногвардейском районе Макеевки в ДНР. 21 октября 2025
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Жительница Червоногвардейского района Макеевки в ДНР получила ранения, предположительно, в результате атаки БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
Удар беспилотника пришелся по частному сектору вблизи жилых домов. В результате взрыва повреждения получили несколько домов. Ранена одна мирная жительница.
"Я шла из спальни в зал, и меня резко как будто кто-то толкнул, а потом по голове стукнуло", - рассказала журналистам пострадавшая Ирина Федоренко.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Не будет выбора". На Западе выступили с жестким заявлением об Украине
