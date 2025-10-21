Рейтинг@Mail.ru
Axios: американская разведка следит за передвижениями Мадуро
14:39 21.10.2025
Axios: американская разведка следит за передвижениями Мадуро
Американская служба разведки следит за передвижениями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, США уверены, что либо его сместят, либо он сам уйдет в отставку,... РИА Новости, 21.10.2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Axios: американская разведка следит за передвижениями Мадуро

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американская служба разведки следит за передвижениями президента Венесуэлы Николаса Мадуро, США уверены, что либо его сместят, либо он сам уйдет в отставку, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников администрации президента США Дональда Трампа и инсайдера, знакомого с обсуждениями американской операции в Карибском море.
Правительство Венесуэлы ранее осудило заявление Трампа, подтвердившего разрешение на проведение ЦРУ секретных операций против страны, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил, что Мадуро не хочет испытывать терпение США
17 октября, 23:25
"(Задействовано - ред.) не только ЦРУ, а все наши разведывательные силы... США знают, где Мадуро находится, где останавливается, куда ходит. Если бы мы хотели убить его ракетой, мы бы уже давно это сделали", - приводит портал слова инсайдера.
По данным Axios, чиновники в администрации Трампа почти что "непоколебимо" верят в то, что Мадуро либо будет свергнут, либо сам поймет, что ему нужно "уйти в изгнание". По словам одного из источников, в Белом доме не думают, что лидер Венесуэлы останется в должности.
Кроме того, по мнению некоторых инсайдеров, в конечном счете, Трамп может начать наземную атаку.
"Сложно представить себе, что все эти ресурсы, отправленные туда, просто подорвут пару лодок с наркотиками и отступят", - приводит портал слова источника.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
США отрицают наличие у ЦРУ планов по убийству Мадуро
15 сентября 2024, 16:53
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Комментируя уничтожение ВС США одного из таких судов 16 сентября, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американцы совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. После этого Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, а также потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе США "сделают это за него". Колумбийский лидер в свою очередь отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу. Колумбия в связи с этим отозвала посла в США для консультаций.
Территория посольства США в Каракасе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Венесуэла будет защищаться в случае атаки США, заявили в постпреде при ООН
10 октября, 23:29
 
В миреСШАВенесуэлаКолумбияДональд ТрампНиколас МадуроГуставо ПетроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
