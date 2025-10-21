Спикер нижегородского парламента Люлин: нужен реестр земли для героев СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил создать реестр земельных участков для ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Работа по формированию земельного фонда для многодетных семей и участников СВО ведется правительством Нижегородской области совместно с муниципалитетами. В октябре 2025 года было определено свыше 8 тысяч гектаров земель, на которых можно будет сформировать более 38 тысяч участков под личное подсобное хозяйство. Вопросы выделения земли ветеранам СВО депутаты законодательного собрания региона обсудили вместе с участниками программы "Герои. Нижегородская область".

"Предоставление земли ветеранам СВО и членам их семей – одна из самых сложных и актуальных тем. При этом Дзержинск, Володарск, Балахна – самый непростой "куст", где подходящих земель либо нет вообще, либо их крайне мало. На сегодня около 700 участков переданы владельцам, и это только начало. Герои и их семьи должны не просто получить участки, а иметь возможность выбирать – в каком районе, когда, на какие цели. В Нижегородской области список получателей земли шире, чем того требуют федеральные акты. У нас на нее имеют право не только орденоносцы, но и те, кто был награжден медалями", – цитирует пресс-служба слова Люлина.

На совещании также поднимались вопросы о критериях предоставления земли и доступности информации. По итогам обсуждения Люлин рассказал, что принято решение о разработке единого информационного реестра с данными о таких участках, благодаря которому можно будет узнать, в каком районе и какие участки формируются, когда можно реализовать право на землю, увидеть свое место в очереди на ее получение.

Не менее важным является уточнение критериев выделения земельных участков. Так, ветераны рассказали, что можно пробыть на СВО всего один день, получить серьезное ранение и остаться без наград. "По-человечески это несправедливо, но тема требует правовых обоснований. Будем работать над ними параллельно с выполнением распоряжения президента РФ об обеспечении бойцов земельными участками по действующим критериям. Свои предложения направим федеральным коллегам", - заявил председатель комитета законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.