Спикер нижегородского парламента Люлин: нужен реестр земли для героев СВО - РИА Новости, 21.10.2025
Нижегородская область
 
15:13 21.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: нужен реестр земли для героев СВО
Спикер нижегородского парламента Люлин: нужен реестр земли для героев СВО
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил создать реестр земельных участков для ветеранов специальной военной... РИА Новости, 21.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: нужен реестр земли для героев СВО

Люлин предложил создать реестр земельных участков для ветеранов СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил создать реестр земельных участков для ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Работа по формированию земельного фонда для многодетных семей и участников СВО ведется правительством Нижегородской области совместно с муниципалитетами. В октябре 2025 года было определено свыше 8 тысяч гектаров земель, на которых можно будет сформировать более 38 тысяч участков под личное подсобное хозяйство. Вопросы выделения земли ветеранам СВО депутаты законодательного собрания региона обсудили вместе с участниками программы "Герои. Нижегородская область".
"Предоставление земли ветеранам СВО и членам их семей – одна из самых сложных и актуальных тем. При этом Дзержинск, Володарск, Балахна – самый непростой "куст", где подходящих земель либо нет вообще, либо их крайне мало. На сегодня около 700 участков переданы владельцам, и это только начало. Герои и их семьи должны не просто получить участки, а иметь возможность выбирать – в каком районе, когда, на какие цели. В Нижегородской области список получателей земли шире, чем того требуют федеральные акты. У нас на нее имеют право не только орденоносцы, но и те, кто был награжден медалями", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
На совещании также поднимались вопросы о критериях предоставления земли и доступности информации. По итогам обсуждения Люлин рассказал, что принято решение о разработке единого информационного реестра с данными о таких участках, благодаря которому можно будет узнать, в каком районе и какие участки формируются, когда можно реализовать право на землю, увидеть свое место в очереди на ее получение.
Не менее важным является уточнение критериев выделения земельных участков. Так, ветераны рассказали, что можно пробыть на СВО всего один день, получить серьезное ранение и остаться без наград. "По-человечески это несправедливо, но тема требует правовых обоснований. Будем работать над ними параллельно с выполнением распоряжения президента РФ об обеспечении бойцов земельными участками по действующим критериям. Свои предложения направим федеральным коллегам", - заявил председатель комитета законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.
Как подчеркнул спикер регионального парламента, все озвученные на встрече предложения и проблемные вопросы будут взяты в проработку, а диалог с участниками программы "Герои. Нижегородская область" на эту тему будет продолжаться регулярно.
