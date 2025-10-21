Рейтинг@Mail.ru
Пассажира автобуса во Львове избили за русский язык
05:48 21.10.2025
Пассажира автобуса во Львове избили за русский язык
Пассажира автобуса во Львове избили за русский язык
Пассажира автобуса во Львове избили и вытолкали из автобуса за разговор на русском языке, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:48:00+03:00
2025-10-21T05:48:00+03:00
львов
2025
Пассажира автобуса во Львове избили за русский язык

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины во Львове
Автомобиль полиции Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пассажира автобуса во Львове избили и вытолкали из автобуса за разговор на русском языке, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"Конфликт произошел в одном из городских автобусов Львова, поводом для ссоры стал разговор одного из пассажиров на русском языке, несколько украинских пассажиров, представившиеся "защитниками государственного языка", сделали ему замечание, что быстро переросло в словесную перепалку, а затем и в физическое столкновение", — сказал собеседник агентства.
Война Латвии с российскими пенсионерами: "Не знаешь язык — вон из страны"
14 октября, 19:45
Война Латвии с российскими пенсионерами: "Не знаешь язык — вон из страны"
14 октября, 19:45
По его словам, в ходе драки мужчину, говорившего по-русски, начали избивать и силой выталкивать из салона автобуса, данный инцидент произошел на глазах у других пассажиров.
"Такие случаи избиения за русскую речь неоднократно замечались в городах на западе Украины", — добавил он.
В Киеве избили военного за замечание о русской музыке
30 марта, 19:55
В Киеве избили военного за замечание о русской музыке
30 марта, 19:55
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
