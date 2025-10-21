https://ria.ru/20251021/lvov-2049509660.html
Пассажира автобуса во Львове избили за русский язык
Пассажира автобуса во Львове избили и вытолкали из автобуса за разговор на русском языке, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.10.2025
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пассажира автобуса во Львове избили и вытолкали из автобуса за разговор на русском языке, рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"Конфликт произошел в одном из городских автобусов Львова
, поводом для ссоры стал разговор одного из пассажиров на русском языке, несколько украинских пассажиров, представившиеся "защитниками государственного языка", сделали ему замечание, что быстро переросло в словесную перепалку, а затем и в физическое столкновение", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе драки мужчину, говорившего по-русски, начали избивать и силой выталкивать из салона автобуса, данный инцидент произошел на глазах у других пассажиров.
"Такие случаи избиения за русскую речь неоднократно замечались в городах на западе Украины", — добавил он.